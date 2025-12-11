U 15. kolu Evrolige gledaćemo "večiti" debi, a sad su poznate i sudije ovog meča

Izvor: Luka Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Večiti derbi Evrolige između Partizana i Crvene zvezde igra se u petak u Beogradskoj areni od 20.30 časova. Crno-bijeli imaju ulogu domaćina, a ulazi u okršaj sa skorom 5-9, dok crveno-bijeli imaju 9-5.

Dan prije meča, Evroliga je objavila spisak sudija, a odluka nije naišla na odobravanje među navijačima oba kluba. Arbitri koji će dijeliti pravdu tokom 15. kola bili su u centru pažnje prethodnih mjeseci zbog kontroverznih odluka u pojedinim utakmicama.

Za duel u Beogradskoj areni zaduženi su Španci Karlos Peruga i Emilio Perez, kao i Letonac Kristaps Konstantinovs, saopšteno je na zvaničnom sajtu Evrolige. Konstantinovs je pažnju privukao u meču Partizana i Olimpije Milano, kad su gosti bili na korak od preokreta, a kad je bio jedan od trojice sudija koji je podpomogao dramu u Areni. Emilio Perez je čak bio dio tima koji je oštetio Zvezdu u aprilu protiv Anadolu Efes