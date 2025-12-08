Mfiondu Kabengele predvodio Dubai do pobjede protiv Igokee u Laktašima, za skor 8-0 u regionalnoj ligi

Izvor: MN Press

Dubai je pobijedio Igokeu u Laktašoima 88:74 i sačuvao perfektni skor u regionalnoj ABA ligi, 8-0. Sjajni krilni centar Mfiondu Kabengele ponovo je predvodio gostujući tim i sa 20 poena dao najveći doprinos trijumfu, zajedno sa plejmejkerom Mekinlijem Rajtom (12 p), centrom Kenanom Kamenjašem (11) i plejmejkerom Kostom Kondićem (10).

U Igokei je najefikasniji bio Brin Tajri sa 15 poena, ali nije uspio da napravi značajniju razliku i da sa saigračima "zakuva" meč u Laktašina.

Dubai je trijumfom ostvario skor 8-0 i jedini je perfektan učesnik ABA lige, u obije grupe. Na čelu je svoje Grupe A, ispred Partizana (6-1), dok je vodeća u Grupi B Cedevita Olimpija, sa skorom 7-1.

Ekipa Jurice Golemca posle ovog meča vraća se kući, gdje će 12. decembra dočekati Bajern u Evroligi.