Mfiondu Kabengele predvodio Dubai do pobjede protiv Igokee u Laktašima, za skor 8-0 u regionalnoj ligi
Dubai je pobijedio Igokeu u Laktašoima 88:74 i sačuvao perfektni skor u regionalnoj ABA ligi, 8-0. Sjajni krilni centar Mfiondu Kabengele ponovo je predvodio gostujući tim i sa 20 poena dao najveći doprinos trijumfu, zajedno sa plejmejkerom Mekinlijem Rajtom (12 p), centrom Kenanom Kamenjašem (11) i plejmejkerom Kostom Kondićem (10).
U Igokei je najefikasniji bio Brin Tajri sa 15 poena, ali nije uspio da napravi značajniju razliku i da sa saigračima "zakuva" meč u Laktašina.
Dubai je trijumfom ostvario skor 8-0 i jedini je perfektan učesnik ABA lige, u obije grupe. Na čelu je svoje Grupe A, ispred Partizana (6-1), dok je vodeća u Grupi B Cedevita Olimpija, sa skorom 7-1.
Ekipa Jurice Golemca posle ovog meča vraća se kući, gdje će 12. decembra dočekati Bajern u Evroligi.
- Igokea: P. Popović 5, Tajri 5, Mustapić, Ilić 3, Antunović, Rori 12, Topolović 11, N. Popović 6, Bes 3, Milosavljević 6, Simanić 13, Jeremić
- Dubai: Dangubić, Avramović 5, Abas 6, Bertans 8, Anderson 7, Kondić 10, Šanli, Kabengele 20, Armstrong, Rajt 12, Petrušev 9, Kamenjaš 11