Košarkaš Orlanda Dezmond Bejn izveo je jedan od najbezobraznijih poteza u NBA ligi

Izvor: X/@BleacherReport/Printscreen

Košarkaš Orlanda Dezmond Bejn privukao je veliku pažnju gledalaca NBA lige nakon što je riješio da poprilično nesportskim potezom reaguje posle jedne akcije svog tima. Njujork je pobijedio na domaćem terenu 106:100 Orlando, a susret je definitivno obilježila reakcija beka gostujuće ekipe.

Džejlen Sags krenuo je ka košu rivala, ali je tom prilikom bio izblokiran. U reketu ga je sačekao Odži Anunobi koji je skočio i vrlo jako spriječio rivala da dođe do poena. Očigledno je takav potez razbijesnio Bejna koji nije mogao da se suzdrži, pa čim se lopta odbila njemu u ruke riješio je da je uputi pravo u leđa rivala koji je ležao na zemlji.

Anunobi je posle blokade završio na zemlji kao i Sags, a Bejn je iskoristi priliku da ga doslovno gađa loptom, kako da je promašio o kojem sportu je riječ. U trenutku je košarka zaličila na čuvenu dečiju igru između dvije vatre. Englez nije želio da ostane dužan rivalu, pa je posle ovog poteza ustao i gurnuo ga, što je Bejn iskoristio da sudijama sebe prestavi kao žrtvu, jer ga je krilo Njujorka napalo.

Strasti su se brzo smirile, a susret je završen pobjedom domaćina u kojoj je Džejlen Bronson bio najefikasniji sa 30 poena i devet skokova za 38 minuta. Drugi najbolji u timu pobjednika bio je Anunovi sa 21 poenom i sedam skokova, a Džoš Hart takođe je vrijedan pomena pošto je ostvario dabl-dabl učinak sa 17 poena i 12 skokova.

Na drugoj strani Bejn je bio drugi najefikasniji sa 16 poena, šest skokova i četiri asistencije, a Sugs je bio najbolji sa 17 poena.

