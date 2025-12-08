Na predstojećem evroligaškom derbiju između Partizana i Crvene zvezde u Areni biće i pristalice crveno-belih. U pitanju je razmena između navijača.
Izvor: MN Press
Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u prvom ovosezonskom večitom derbiju. Biće to u 15. kolu Evrolige u Areni i meč se igra u petak (20.30 časova), a crno-beli su domaćini u tom meču. Na tribinama će se naći i pristalice crveno-belih.
Kako MONDO nezvanično saznaje u pitanju je razmena karata između navijačkih grupa. Očekuje se da će Zvezda dobiti 1.000 karata za predstojeći derbi i da će isto da se dogodi u drugom delu sezone kada 2. aprila Zvezda bude domaćin (20 časova).
Kada je u pitanju stanje na tabeli Zvezda je posle 14 kola na trećem mestu sa skorom 9-5, dok je Partizan na 16. poziciji sa skorom 5-9. U prethodnoj rundi crveno-beli su izgubili od Barselone kod kuće, dok su crno-beli u Areni pobedili minhenski Bajern.
Poznato je i da će Partizan na derbiju voditi Mirko Ocokoljić i da crno-beli traže trenera posle odlaska Željka Obradovića.