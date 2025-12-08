Partizan je zvanično pustio u prodaju ulaznice za predstojeći evroligaški derbi sa Crvenom zvezdom

Izvor: MN Press

Partizan pušta u prodaju karte za predstojeći evroligaški derbi sa Crvenom zvezdom (petak 12. decembar u 20.30 časova). Na zvaničnom sajtu objavljene su cijene ulaznica, kao i jedan poseban uslov za sve one koji kupuju karte.

"Iz bezbjednosnih razloga prodaja će se odvijati samo za članove KK Partizan. Prodaja dnevnih ulaznica za meč 15. kola Evorlige počinje 8. decembra u 14 časova. Svaki član sa plaćenom članarinom za 2025. godinu će imati na raspolaganju mogućnost da kupi četiri dnevne ulaznice na osnovu jedne članske karte", navodi se u saopštenju i dodaje se da će se prodaja obavljati na nekoliko načina, kako putem interneta, tako i na blagajnama Arene i prodajnim mjestima "Efinitija".

U 14 časova počinje prodaja ulaznica za derbi protiv Crvene zvezde!⚫️⚪️



https://t.co/FDkHCyB1Vg #KKPartizan #EuroLeague — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) December 8, 2025

Ovako izgledaju cijene karata: