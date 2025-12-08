Partizan je zvanično pustio u prodaju ulaznice za predstojeći evroligaški derbi sa Crvenom zvezdom
Partizan pušta u prodaju karte za predstojeći evroligaški derbi sa Crvenom zvezdom (petak 12. decembar u 20.30 časova). Na zvaničnom sajtu objavljene su cijene ulaznica, kao i jedan poseban uslov za sve one koji kupuju karte.
"Iz bezbjednosnih razloga prodaja će se odvijati samo za članove KK Partizan. Prodaja dnevnih ulaznica za meč 15. kola Evorlige počinje 8. decembra u 14 časova. Svaki član sa plaćenom članarinom za 2025. godinu će imati na raspolaganju mogućnost da kupi četiri dnevne ulaznice na osnovu jedne članske karte", navodi se u saopštenju i dodaje se da će se prodaja obavljati na nekoliko načina, kako putem interneta, tako i na blagajnama Arene i prodajnim mjestima "Efinitija".
U 14 časova počinje prodaja ulaznica za derbi protiv Crvene zvezde!⚫️⚪️— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)December 8, 2025
Ovako izgledaju cijene karata:
- Nivo 400 bočno/zapad 2.500 dinara
- Nivo 400 centar 3.000
- Friends and family 5.500
- Standard 2 6.500
- Standard 1 9.000
- Superior 11.000
- Premium 12.000
- Superior gold 15.500
- Premium gold 16.500
- Sky box (sedeće mesto) 30.000
- Sky box (stajaće mesto) 20.000
- Court side VII red 13.000
- Court side VI red 15.000
- Court side V red 17.500
- Court side IV red 22.500
- Court side III red 25-000
- COurt side II red 40.000