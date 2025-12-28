Zelenski je prethodno predstavio revidirani mirovni plan od 20 tačaka, uključujući mogućnost povlačenja iz Donbasa, i uoči sastanka razgovarao sa britanskim premijerom Kirom Starmerom o koordinaciji sa evropskim partnerima.

Izvor: Youtube/The Telegraph/ Sky News/Youtube/ Donald J Trump/Screenshot/X/NEXTA/Printscreen

Američki predsjednik Donald Tramp danas je primio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na svom imanju Mar-a-Lago na Floridi. Glavne teme sastanka su američke bezbjednosne garancije Ukrajini u slučaju novog ruskog napada i stanje u nuklearnoj elektrani Zaporožje.

Izaslanik Kremlja Kiril Dmitrijev putem društvenih mreža poručio je da „ratni huškači treba da se pokaju“ i apelovao na prevlast mira u sukobu, dok je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov upozorio da bi ukrajinski saveznici u slučaju mirovnog sporazuma bili legitimna meta.

Pored političkih tema, Zelenski je zatražio dugoročne bezbjednosne garancije „nalik Članu 5 Povelje NATO“, dok se SAD navodno nude sporazumom od 15 godina, s mogućnošću produženja.

Ukrajinski predsjednik je prije dolaska u SAD posjetio Kanadu, gdje je dogovorena ekonomska pomoć od 2,5 milijardi kanadskih dolara, koja će omogućiti MMF-u dodatno finansiranje Ukrajine u iznosu od 8,4 milijarde dolara.

Na sastanku će učestvovati i visoki američki zvaničnici, uključujući Trampovog specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa i zet Džareda Kušnera, dok Zelenski stiže u pratnji ključnih članova ukrajinske administracije, uključujući sekretara Savjeta za nacionalnu bezbjednost Rustema Umerova i načelnika Generalštaba Andrija Hnatova.