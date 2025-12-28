Zelenski je prethodno predstavio revidirani mirovni plan od 20 tačaka, uključujući mogućnost povlačenja iz Donbasa, i uoči sastanka razgovarao sa britanskim premijerom Kirom Starmerom o koordinaciji sa evropskim partnerima.
Američki predsjednik Donald Tramp danas je primio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na svom imanju Mar-a-Lago na Floridi. Glavne teme sastanka su američke bezbjednosne garancije Ukrajini u slučaju novog ruskog napada i stanje u nuklearnoj elektrani Zaporožje.
Zelensky has arrived in Miami for a meeting with Trump.pic.twitter.com/ifvrExxAmC— KyivPost (@KyivPost)December 28, 2025
Zelenski je prethodno predstavio revidirani mirovni plan od 20 tačaka, uključujući mogućnost povlačenja iz Donbasa, i uoči sastanka razgovarao sa britanskim premijerom Kirom Starmerom o koordinaciji sa evropskim partnerima.
Izaslanik Kremlja Kiril Dmitrijev putem društvenih mreža poručio je da „ratni huškači treba da se pokaju“ i apelovao na prevlast mira u sukobu, dok je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov upozorio da bi ukrajinski saveznici u slučaju mirovnog sporazuma bili legitimna meta.
PRESIDENT TRUMP waves to supporters as he departs for Mar-a-Lago on the Saturday after Christmas.— Fox News (@FoxNews)December 27, 2025
He will meet with Ukrainian President Zelenskyy in Florida on Sunday.pic.twitter.com/F0p1WqZ9cq
Pored političkih tema, Zelenski je zatražio dugoročne bezbjednosne garancije „nalik Članu 5 Povelje NATO“, dok se SAD navodno nude sporazumom od 15 godina, s mogućnošću produženja.
Ukrajinski predsjednik je prije dolaska u SAD posjetio Kanadu, gdje je dogovorena ekonomska pomoć od 2,5 milijardi kanadskih dolara, koja će omogućiti MMF-u dodatno finansiranje Ukrajine u iznosu od 8,4 milijarde dolara.
Na sastanku će učestvovati i visoki američki zvaničnici, uključujući Trampovog specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa i zet Džareda Kušnera, dok Zelenski stiže u pratnji ključnih članova ukrajinske administracije, uključujući sekretara Savjeta za nacionalnu bezbjednost Rustema Umerova i načelnika Generalštaba Andrija Hnatova.
Just in Moscow, 69 flights had to divert to other airports while 42 flights were canceled during tonight’s Ukrainian drone swarm attack against Western Russia.— Visegrád 24 (@visegrad24)December 28, 2025
Flights were also cancelled and diverted in other cities.pic.twitter.com/UjDHM7F8MU