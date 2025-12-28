Iz lokalne samouprave tvrde da ovakav potez Vlade predstavlja svjesno ignorisanje potreba građana Zete i grubi pokušaj političkog pritiska na lokalnu vlast i stanovništvo, koje je na nedavno održanom referendumu jasno izrazilo svoj stav.

Opština Zeta izrazila je duboko nezadovoljstvo zbog, kako navode, politički motivisane odluke Vlade Crne Gore da u Predlogu budžeta za narednu godinu opredijeli svega 160 hiljada eura za lokalni put Balabani – Gostilj, koji je već završen i rekonstruisan iz lokalnog budžeta.

Iz lokalne samouprave tvrde da ovakav potez Vlade predstavlja svjesno ignorisanje potreba građana Zete i grubi pokušaj političkog pritiska na lokalnu vlast i stanovništvo, koje je na nedavno održanom referendumu jasno izrazilo svoj stav.

“Volja građana Zete očigledno je bila neprihvatljiva Vladi, pa je odgovor stigao u vidu finansijske blokade i potpunog izostanka bilo kakve razvojne podrške”, navode iz Opštine. Podsjećaju da se 98,5% građana izjasnilo protiv izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, prenosi portal Vijesti.

Iz Opštine poručuju da Zeta nije i neće biti “kažnjenička kolonija” jer njeni građani koriste Ustavom zagarantovano pravo da odlučuju o svojoj budućnosti. Budžet države, kako kažu, nije privatna kasa nijedne vlade niti sredstvo za političke obračune sa neposlušnim opštinama.

“Odluka da se Zeta gotovo izbriše iz budžeta predstavlja presedan, otvorenu diskriminaciju i poruku da se demokratsko izjašnjavanje građana kažnjava, a ne poštuje”, ističu iz Opštine, dodajući da ovakvi potezi urušavaju povjerenje u institucije države i obesmišljavaju principe decentralizacije i lokalne samouprave.

Opština je posebno kritikovala ministricu Majdu Adžović, za koju tvrde da je iz predloga budžeta uklonila i sredstva za rekonstrukciju Glavne gradske ulice, već ranije obezbijeđena.

Iz Opštine Zeta poručuju da neće ćutati: “Ako je ovo cijena koju treba da platimo zbog naše borbe za prava naših građana, toliko smo ponosniji što zajedno bijemo ovu istorijsku bitku Davida i Golijata”.