Snažna zimska oluja Johanes odnijela je treću žrtvu u Švedskoj, dok su desetine hiljada domaćinstava širom Skandinavije ostale bez struje.

Izvor: Pontus LUNDAHL / AFP / Profimedia

Oluja Johanes počela je da jenjava i u Finskoj. Ipak, od nedjelje ujutru čak 125.000 domaćinstava i dalje je bez električne energije.

Žuta upozorenja zbog jakog vjetra i dalje su na snazi. Međutim, čini se da je najgori dio oluje, koja se u Finskoj naziva Hannes, prošao.

Prema mapi koju vodi Energetska industrija, broj domaćinstava bez električne energije u 7 časova po lokalnom vremenu iznosio je nešto više od 125.000.

U Norveškoj je aerodrom Leknes na ostrvima Lofoten bio prinuđen da zatvori vrata nakon što su snažni udari vjetra oduvali mjernu opremu. Kako prenosi NTB, otkazano je šest dolaznih i isto toliko odlaznih letova planiranih za nedjelju.

Stanovnici okruga Nordland suočavaju se i sa problemima u mobilnoj mreži, nakon što je više od 100 baznih stanica operatera Telenor ispalo iz funkcije.

Izvor: Pontus LUNDAHL / AFP / Profimedia

Kritično u Švedskoj

Jedna osoba preminula je nakon što je snažna oluja Johanes zahvatila nordijske zemlje, izazvavši velike poremećaje u saobraćaju i masovne nestanke električne energije.

Švedska meteorološka služba izdala je upozorenja zbog jakog vjetra za velike dijelove sjeverne polovine zemlje u trenutku kada je oluja pogodila region.

Jedan muškarac u pedesetim godinama života stradao je nakon što ga je drvo udarilo u skijalištu Kungsberget na jugu Švedske, prenijeli su lokalni mediji i policija.

Na sjeveru Švedske, regionalna elektrodistribucija Hemab saopštila je da je njihov zaposleni poginuo u nesreći dok je bio na terenu.

Policija je potvrdila i da je muškarac u šezdesetim godinama primljen u bolnicu nakon što ga je drvo udarilo dok je radio u šumi u mjestu Hofors, u istočno-centralnoj Švedskoj, ali je kasnije preminuo od zadobijenih povreda.

Desetine hiljada domaćinstava bez struje

Zbog oluje, desetine hiljada domaćinstava u Švedskoj, Norveškoj i Finskoj ostale su bez električne energije.

U Švedskoj je više od 40.000 domaćinstava pogođeno nestancima struje, dok su brojne železničke linije otkazane, prenijela je novinska agencija TT.

Otkazani letovi i prekidi u saobraćaju

U više djelova nordijskih zemalja otkazani su letovi, železnički i trajektni saobraćaj, dok su putevi i pruge dodatno pogođeni teškim vremenskim uslovima.

Više od 200 intervencija u Norveškoj

U norveškoj regiji Nordland, jednoj od najsеверnijih oblasti u zemlji, vatrogasne službe intervenisale su u više od 200 slučajeva povezanih sa vremenskim nepogodama, javio je javni servis NRK.

Prema istom izvoru, oluja Johannes prekinula je snabdevanje strujom za oko 23.000 domaćinstava u Nordlandu, dok je dodatnih 9.000 domaćinstava ostalo bez električne energije u unutrašnjosti zemlje.