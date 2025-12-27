Kum princa Harija i Megan upleten u skandal: Još jedan glumac ga optužio za zlostavljanje i jezive napade

Još jedan glumac optužio je Tajlera Perija za se*sualno uznemiravanje i napad.

Izvor: YouTube/Inside Edition/screenshot

Američki reditelj i glumac, Tajler Peri, našao se pod novom tužbom za se*sualni napad. Tužbu je podnio Mario Rodrigez, glumac koji je igrao u filmu „Boo! A Madea Halloween“, a od Perija traži odštetu od najmanje 77 miliona dolara.

Rodrigez tvrdi da ga je Peri godinama s*sualno uznemiravao i napastvovao, koristeći svoju moć i uticaj u industriji, prenose strani mediji.

Druga tužba u nekoliko mjeseci

Ovo je već druga tužba u posljednjih nekoliko mjeseci protiv Perija, koji se u obje optužuje da je svoj položaj u Holivudu koristio kako bi došao do mlađih kolega. Glumac Derek Dikson takođe je ranije podnio tužbu za se*sualno uznemiravanje protiv Tajlera Perija.

Rodrigezova tužba podnesena je u četvrtak u Kaliforniji, a u njoj se navodi da ga je Peri tokom više godina podvrgavao ponavljanim neželjenim sesualnim nasrtajima, uključujući sesualno zlostavljanje i napad u njegovom domu u Los Anđelesu.

Ko je Tajler Peri?

Tajler Peri i Megan Markl dijele blisko prijateljstvo, a Peri je postao poznat po tome što je Megan, princu Hariju i njihovom sinu Arčiju tokom njihovog „Megzita“ ponudio utočište u svom domu i korišćenje privatnog aviona. On je čak postao i kum njihovoj ćerki Lilibet.

Njihovo prijateljstvo, ukorijenjeno u holivudskim vezama, dodatno se produbilo kada je Peri pružio ključnu podršku i obezbjeđenje paru nakon što su napustili kraljevski život, iako nedavni izvještaji nagovještavaju moguće zatezanje odnosa zbog tekućih pravnih problema i pritiska javnosti u vezi sa Perijevom tužbom za se*sualno uznemiravanje.

Tajler se pojavio i u dokumentarcu „Hari i Megan“ na Netfliksu. Postao je milijarder zahvaljujući franšizi „Madea“ i studiju Tyler Perry Studios. Njegovo bogatstvo potiče iz izuzetno uspješnih filmova, pozorišnih predstava i TV serija u kojima je zadržao potpunu kreativnu i finansijsku kontrolu, kao i iz vlasništva nad sopstvenim velikim filmskim kompleksom u Atlanti, koji iznajmljuje i drugim velikim produkcijama.