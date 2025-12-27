logo
Šok ispovjest Marićevog naslednika na Happy televiziji: "Kokain je bio poslužen svakom ponaosob"

Šok ispovjest Marićevog naslednika na Happy televiziji: "Kokain je bio poslužen svakom ponaosob"

Autor Marina Cvetković

Autor Marina Cvetković
0

Uroš Božić je u izjavama spomenuo neprijatne situacije na romskim veseljima uključujući neplaćanje izvođača.

Izvor: Youtube printscreen / Jutarnji Program TV Happy

Milomir Marić posle 18 godina napustio je nedavno "Happy" televiziju na kojoj je bio urednik, a na njegovu poziciju je došao voditelj Uroš Božić. On je poznat po britkom jeziku, te je tako nedavno šokirao javnost kada je govorio o detaljima sa romskih veselja na kojima pjevaju poznati pjevači.

Uroš Božić je tada u javnost iznio neke neprijatne situacije sa ovakvih veselja.

„Uglavnom su najzastupljeniji Jana, Đani, Emir Habibović, Nikola Ajdinović, Barbike, Kazanova… Pričao sam sa njima i dogodilo im se, na primjer, da su pjevali na skupom, gala veselju, ali kada je došlo vrijeme da se plati, gazda se pokupio i nestao i svi su ostali bez para. Radio sam svadbu u Njemačkoj. Prijatelji su se baš oko novca posvađali i u jednom trenutku je krenula tuča. To je bilo strašno, svi su se razbježali, međutim, ja sam ostao i želio da vidim šta će se desiti na kraju i gdje je zapelo. Bilo je strašno, mlada je plakala, mladoženja je bio ljut i tužan, svađao se sa roditeljima zašto se to desilo“, rekao je on.

On je tada bez zadrške govorio i o narkoticima koji su bili posluženi gostima.

„Alkohol je tu definitivno na svakom veselju, a što se tiče nedozvoljenih supstanci… Nisam lično vidio, ali mi je jedan poznati pjevač rekao da je pjesma ‘Belo’ nastala upravo na jednom veselju. Kokain je bio poslužen svakom ponaosob na stolu i svako ko je želio, mogao je da se posluži. Tako su nastali stihovi ‘belo, belo, oko mene sve’“, šokirao je javnost izjavom Uroš.


uroš božić hepi televizija

