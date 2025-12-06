Luka Dončić objavio je prvu fotografiju ćerke i otkrio njeno ime

Izvor: Sean Gardner / Getty images / Profimedia

Luka Dončić je po drugi put postao otac. Reprezentativac Slovenije napustio je ekipu Lejkersa i uputio se ka domovini, a sada je objavio i fotografiju najnovije članice porodice, svijetu je otkrio i da najmlađa u familiji Dončić zove Olivia.

Na fotografiji koju je podijelio na društvenim mrežama nalazi se tek rođena djevojčica, a na licu male Olivije postavio je i roze srce. Dončić je 2023. dobio i ćerku Gabrijelu, pa će sada imati jak trio na tribinama koji će bodriti jednog od najboljih košarkaša NBA lige.

Reprezentativac Slovenije dobio je dozvolu kluba da napusti ekipu, nije poznato kad će se vratiti u tim, ali postoji šansa da ga na terenu vidimo već protiv Filadelfije. Dončić je trenutno najbolji poenter najjače lige na svijetu, pošto igra na vrhunskom nivou u ekipi Lejkersa i beleži 35,3 poena po utakmici uz 8,9 skokova, 8,9 asistencija i 1,6 ukradenih lopti. Šutira 47,8% iz igre, 34,1% iz daljine i 81,2% sa linije.

Ko je izabranica Luke Dončića?

Par se poznaje još od svoje 12. godine. Prvi put su se sreli na Krku u Hrvatskoj, a njihova romansa započela je 2016. godine. Iako su kratko raskinuli 2018, ubrzo su se pomirili i od tada su nerazdvojni. Vjerili su se 7. jula 2023. na Bledu, a datum vjeridbe 7. 7. simbolično je povezan sa brojem 77, koji Luka Dončić nosi na dresu. Ana Marija je manekenka, influenserka i preduzetnica, a ujedno je i diplomirani ekonomista. Ipak, zvanična ceremonija vjenčanja još nije održana.