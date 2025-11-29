Bek Crvene zvezde Džared Batler ima sjajan odnos sa Čimom Monekeom koji mu je i najveći kritičar.

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Crvena zvezda se nalazi na deobi prvog mjesta u Evroligi zajedno sa Hapoelom i Panatinaikosom, a utisak je da se novajlija Džared Batler uklopio u tim i prije nego što se očekivalo. Bio je trener Saša Obradović oprezan kada je govorio o očekivanjima od Amerikanca, ali je zalaganjem na terenu odmah kupio navijače. Od dolaska na Mali Kalemegdan najveću podršku mu je pružio Čima Moneke.

Crveno-bijeli su nadigrali bratski Olimpijakos posle nevjerovatne poslednje deonice, a Batler već zna šta znači timska pobjeda.

"Tim je razlog pobjede nad Olimpijakosa. Iako smo gubili, uspjeli smo da se vratimo, da se ponovo okupimo, što je bio mnogo dobar osjećaj, pa sam uvjeren da će nam ovaj meč mnogo pomoći kasnije tokom sezone", rekao je Batler za Meridian sport.

Iako su odigrali nestvarno drugo poluvrijeme, Džared smatra da su samo iskoristili prednosti koje su imali u odnosu na rivala.

"Samo smo koristili prednosti koje imamo i uz pronalaženje dobrog ritma smo došli do podviga. To je bio najteži deo posla, ali smo uspeli i to je najvažnije", dodao je.

"Strog je prema meni, ponaša se kao da mi je trener": Zvezdin novajlija otkrio ko mu je najžešći mentor

Protiv Monaka je odigrao impresivnu partiju kada je postigao 20 poena, uslijedila su nešto lošija izdanja. "Teško igrati u različitim postavama. Ja sam bek, i obično sam ja taj koji zna sve što se dešava na terenu, a u ovakvim utakmicama ponekad sam baš ja taj koji ne zna šta se dešava što se tiče ritma i ostalog. Ali sam na kraju uspio da shvatim i radiću na tome".

Čima Moneke mu je mentor od dolaska u Beograd i imaju sjajan drugarski odnos "Strog je prema meni. Izgubim loptu na treningu, a on: „Ne! Ne!“ Kao da je trener se nekad ponaša".

Uslijedio je odgovor Monekea koji se našao u blizini. "Strog je prema sebi, ja sam strog prema njemu, ali i sebi. Mi smo jednostavno takvi. Džered hoće sada perfekciju Došao je iz NBA lige i misli da neće biti nikakvih problema i prepreka,. Ja sam došao iz Amerike u drugu francusku ligu i mučio sam se. Otpustili su me posle tri utakmice u drugoj francuskoj ligi.Ti dođeš u Evroligu i misliš da ćeš odmah da uskočiš. Ali baš to ga čini iznvarednim i zato će biti odličan kad se adaptira", rekao je Moneke.