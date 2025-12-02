Željko Obradović je u obraćanju navijačima Partizana istakao da se nada da mu ovaj mandat u Partizanu neće biti poslednji u crno-bijelom klubu.

Izvor: MN Press

Željko Obradović se obratio povodom odlaska iz Partizana i poručio je da se nada da mu ovo neće biti posljednji put da je u crno-bijelom klubu. U svom obraćanju navijačima govorio je o dolasku Dilana Osetkovskog i transferima, a naglasio je da Partizan nastavlja i bez njega na klupi.

Istakao je da je u prethodnim danima imao sreću da se susretne i porazgovara sa najslavnijom generacijom Partizana, onom koja je 1992. godine osvojila sam vrh Evrope.

"Ovaj će klub da živi i bez Željka Obradovića, bez svih velikih imena koja su prošla kroz istoriju kluba, da ne nabrajam, znate da smo ponosni na istoriju Partizana i koliko je velikih igrača i ljudi dao. Sinoć sam imao sreću da se nađem sa generacijom 1992. sa kojom sam bio prvak Evrope i nemali broj puta sam im zahvalio da su me napravili. Proveli smo predivno veče. Nažalost, Željko Rebrača nije mogao da dođe, još jedan član koji je bio sa nama, Dragiša Šarić je pokojni i njega se uvijek sjetimo i Sinđa je bio sa nama kao i svake godine, taj dečko je pokrenuo da se lijepo družimo", rekao je Željko Obradović za "Zonu press".

Sjedio je sa najvećom generacijom

Naglasio je u drugom dijelu obraćanja da su navijači najveća snaga kluba i da se nada da će i u budućnosti biti u Partizanu. Time je završio svoje obraćanje.

"Ta generacija je ostavila najdublji trag u Partizanu, iz tog rezultata, ali ne bismo smjeli da zaboravimo i ostale generacije, velike ljude, igrače koji su pisali istoriju tima i siguran sam da će neki novi igrači ponovo pisati najljepšu istoriju Partizana, kao i mi što smo pisali istoriju u posljednje tri i po godine u Evroligi. Vi ste snaga Partizana, nikada ne odustanite od Partizana i bodrite ga kako ste uvijek radili. Sa svoje strane ću da vam obećam da ću uvijek biti tu za vas. Nadam se i volio bih da ovo nije zadnji put kada sam u Partizanu. Kada i kako? To sada ne mogu da kažem", rekao je Željko Obradović.