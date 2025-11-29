Crnogorski centar upisao je dabl-dabl sa 13 poena i 14 skokova u 31 minutu provedenom na parketu, ali ekipa i dalje bilježi drugi uzastopni poraz.

Izvor: Profimedia

Nikola Vučević se vratio na teren nakon što je zbog problema s koljenom propustio prethodni meč protiv Nju Orleansa, ali njegova ekipa, Čikago Bulsi, nije uspjela da izbjegne poraz. Bulsi su u noći između petka i subote izgubili od Šarlota 123:116, čime su zabilježili drugi uzastopni poraz.

Crnogorski centar je protiv Hornetsa pokazao odličnu formu i ostvario dabl-dabl učinak – zabilježio je 13 poena i 14 skokova za 31 minut na parketu. Iako je njegov doprinos bio značajan, Bulsi nisu uspjeli da preokrenu meč, a Šarlot je do pobjede vodio Brendon Miler sa 27 poena.

Vučević je, uprkos porazu, pokazao da je ključni igrač Čikaga i da njegova forma može biti oslonac timu u nastavku sezone.