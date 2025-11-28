Partizan će morati da plati kaznu, ali i da zatvori određeni dio tribina na narednoj utakmici Evrolige.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Košarkaški klub Partizan brutalno je kažnjen zbog dešavanja na meču protiv Fenerbahčea, nedavno odigranog u Beogradskoj areni. Crno-bijeli će morati da plate 40 hiljada evra, a uz to će na sljedećem susretu protiv Bajerna (4. decembar, 20:45) biti smanjen kapacitet dvorane na 80 odsto.

Tu nije kraj, jer je Evroliga izrekla još jednu opomenu srpskom predstavniku. Ukoliko se slični incidenti ponove, Partizan će do kraja sezone igrati domaće mečeve sa 20 odsto navijača manje.