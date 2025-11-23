Pogledajte još jedno maestralno zakucavanje Nikole Jokića na meču Denvera i Sakramenta.

Izvor: Youtube/NBA

Nikola Jokić odigrao je prethodne noći još jednu sjajnu utakmicu za Denver, ali je njegova ekipa poražena i to pred domaćim navijačima od Sakramenta (128:123). Ubacio je Jokić čak 44 poena, imao 12 skokova i sedam asistencija, međutim čak ni to što je ispisao istoriju nije bilo dovoljno da njegovi Nagetsi pruže bolji otpor i zato je bilo "ribanja" posle meča.

Morao je Jokić to da uradi jer u ovom trenutku ne oseća da su svi na istim talasnim dužinama, tako da već na početku godine mora da "forsira šut" umesto da se čuva za najvažniji deo sezone. Tako smo videli da je skoro svaka lopta išla njemu u ruke i gotovo celu utakmicu je morao da juri prednost protivnika, što mu nije omiljena disciplina. Štaviše, videli smo da je čak bio i agresivniji nego ikada u zakucavanjima:

Pogledajte 00:24 Nikola Jokić zakucavanje protiv Sakramenta Izvor: YouTube/NBA Izvor: YouTube/NBA

"Dajte Jokića na takmičenje u zakucavanjima", uzviknuo je komentator kada je Jokić "okrenuo" Krisa Jubanksa i protrčao pored njega, a onda zakucao loptu u koš.

Nije to jedini dobar potez koji smo videli prethodne noći od Jokića, tako da uživajte i u ovim dužim "hajlajtsima" s utakmice: