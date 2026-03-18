Izvor: Nacionalni Parkovi Crne Gore

Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore (JPNPCG) nastaviće da upravlja imovinom ulcinjske Solane “Bajo Sekulić” u stečaju, u naredna dva mjeseca, do kada bi trebalo da se formira zajednička upravljačka struktura Vlade i tamošnje Opštine - koja bi preuzela te poslove, pišu Vijesti.

Vlada je na sjednici 12. marta utvrdila Informaciju o ulcinjskoj Solani, sa predlogom daljih aktivnosti i dala saglasnost za produženje ugovora o zakupu imovine JPNPCG na još tri mjeseca. Prethodni ugovor o zakupu je istekao 10. februara.

“S obzirom da se zaključak odnosi na period od 11. februara, to znači da je pokriven mjesec za nama i naredna dva mjeseca. Nacionalni parkovi će obezbijediti minimum održavanja ovog prostora i nadamo se da će nakon toga konačno biti formiran upravljač”, kazala je “Vijestima” direktorica JPNPCG Marinela Đuretić.

U Vladinom dokumentu se podsjeća i da je na sjednici 23. jula 2015. godine utvrđena Informacija o stanju na Solani sa predlogom daljih aktivnosti.

“Povodom informacije su donijeti zaključci, u skladu sa kojima je JPNPCG, dana 24. jula 2015. godine, dostavilo Privrednom sudu ponudu za zakup imovine Solane “Bajo Sekulić” - u stečaju. Na osnovu prihvaćene ponude i usaglašavanja uslova, 24. avgusta 2015. godine je sa stečajnim upravnikom zaključen Ugovor o zakupu, kojim je između ostalog definisana i visina jednogodišnjeg zakupa u iznosu od 2.400 eura”, stoji u Informaciji, prenose Vijesti.

Dodaje se da su te aktivnosti preduzete u skladu sa zaključcima Vlade donijetim na sjednici 28. maja 2015. godine, povodom Informacije o značaju Solane kao “Emerald područja” u Crnoj Gori i potrebi sanacije infrastrukture, imajući u vidu njen značaj kako na lokalnom, nacionalnom, ali i međunarodnom nivou.

Podsjeća se i da je Skupština Opštine Ulcinj na sjednici 24. juna 2019. godine, donijela Odluku o proglašenju Parka prirode “Ulcinjska solana”. U članu 7 te odluke se navodi da se za upravljača Parka prirode “Ulcinjska solana” određuje JPNPCG, najduže do 24. avgusta 2020. godine, do kada je Opština trebalo da osnuje kompaniju kojoj će povjeriti upravljanje.

“JPNPCG informisao je Ministarstvo finansija da 10. februara 2026. godine ističe Ugovor o zakupu imovine Solane “Bajo Sekulić” - u stečaju. Ugovor o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje Parkom prirode “Ulcinjska solana”, potpisan je 30. januara 2026. godine, s tim da je istim predviđen određeni rok za formiranje, donošenje akata i registraciju privrednog društva. Smatramo da se i u ovom periodu mora obezbijediti nesmetano funkcionisanje i realizacija planskih aktivnosti i očuvanja prirodnih vrijednosti Solane”, stoji u Informaciji.

Ističe se i da je ugovor o zakupu pravni osnov za zaposlenje 22 radnika, odnosno bivših zaposlenih Solane na navedenim poslovima.

“U skladu sa iznijetim neophodno je da se Ugovor o zakupu, koji je istekao 10. februaru 2026. godine produži za narednih tri mjeseca”, piše na kraju.

Ističe se i da je na predlog za davanje saglasnosti Vlade za produžetak ugovora o zakupu imovine Solane, pribavljeno mišljenje Ministarstva finansija.

Bivši radnici najavili nove blokade

Bivši radnici Solane “Bajo Sekulić”, koji su lani u više navrata na po dva sata blokirali saobraćajnicu na ulazu u Ulcinj iz pravca Bara u znak protesta zbog neisplaćenih zarada i doprinosa - biće prinuđeni da opet organizuju protestne skupove i blokade puteva.

To je “Vijestima” potvrdio predstavnik radnika Saša Mitrović.

“Kada smo prošle godine prekinuli blokade i krenuli u institucionalnu borbu za ostvarivanje naših prava, svi su nam obećavali da će problemi biti riješeni. Kako tada, tako i danas. Zato ozbiljno razmišljamo da već u aprilu ponovo blokiramo gradske saobraćajnice”, kazao je Mitrović, javljaju Vijesti.

Stečajna uprava radnicima duguje oko 900 hiljada eura na ime neisplaćenih zarada i doprinose za oko pet i po godina radnog staža.

Solana je od 2005. godine bila u programiranom, a od 2011. u klasičnom stečaju. Zadnju berbu soli imala je 2013. godine.