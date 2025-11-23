Nikola Jokić nadmudrio protivnika u duelu, a komentatori ga optužuju da glumata.
Nikola Jokić odigrao je prethodne noći istorijsku utakmicu za Denver, međutim to nije bilo dovoljno da njegova ekipa dođe do pobjede. Sakramento je slavio 128:123, a Jokić je radio šta je htio sa protivničkim igračima - od zakucavanja do "izazivanja" faulova, upisavši čak 44 poena, 12 skokova i sedam asistencija.
Posebno interesantne duele vodio je sa Krisom Jubanksom, pored koga je moćno zakucao, dok je bilo zanimljivo i na drugoj strani parketa gdje je Somborac uspio da mu "uđe u glavu". Pogledajte taj duel kada je Jokić izvukao tehničku grešku:
Jokic out here flopping so hard even the Kings commentators can’t handle it LMAOpic.twitter.com/WaNF8DHsSY— ️ (@twowayshai)November 23, 2025
Interesantno je da je to jako zasmetalo komentatorima utakmice, tako da su njih dvoje prozvali Jokića: "Da vam kažem nešto, Dru Jubanksu je muka od Jokićevog glumatanja. Eto ga opet, pada pred njim...", rekao je muškarac, na šta se žena nadovezala: "To je smiješno. Zaista je prilično očigledno i ne mogu da vjerujem da se ovo dešava više puta".
"Da, Dru uopšte nije srećan. Dodeljen je tehnički faul Druu Jubanksu, a to je ono što Jokić radi. Jer mu to dozvoljavaju", dodao je američki komentator.
Jokić nije uradio ništa ilegalno, samo je "izazivao" Jubanksa na kontakt i na kraju je pravovremeno pao i dobio prekršaj.
Jokic doing Jokic things… opponent got a techpic.twitter.com/esJs0LczMm— BasketNews (@BasketNews_com)November 23, 2025
Pogledajte i najbolje poteze Nikole Jokića prethodne večeri protiv Sakramenta: