Nikola Jokić nadmudrio protivnika u duelu, a komentatori ga optužuju da glumata.

Izvor: YouTube/SM Highlights/Screenshot

Nikola Jokić odigrao je prethodne noći istorijsku utakmicu za Denver, međutim to nije bilo dovoljno da njegova ekipa dođe do pobjede. Sakramento je slavio 128:123, a Jokić je radio šta je htio sa protivničkim igračima - od zakucavanja do "izazivanja" faulova, upisavši čak 44 poena, 12 skokova i sedam asistencija.

Posebno interesantne duele vodio je sa Krisom Jubanksom, pored koga je moćno zakucao, dok je bilo zanimljivo i na drugoj strani parketa gdje je Somborac uspio da mu "uđe u glavu". Pogledajte taj duel kada je Jokić izvukao tehničku grešku:

Jokic out here flopping so hard even the Kings commentators can’t handle it LMAOpic.twitter.com/WaNF8DHsSY — ️ (@twowayshai)November 23, 2025

Interesantno je da je to jako zasmetalo komentatorima utakmice, tako da su njih dvoje prozvali Jokića: "Da vam kažem nešto, Dru Jubanksu je muka od Jokićevog glumatanja. Eto ga opet, pada pred njim...", rekao je muškarac, na šta se žena nadovezala: "To je smiješno. Zaista je prilično očigledno i ne mogu da vjerujem da se ovo dešava više puta".

"Da, Dru uopšte nije srećan. Dodeljen je tehnički faul Druu Jubanksu, a to je ono što Jokić radi. Jer mu to dozvoljavaju", dodao je američki komentator.

Jokić nije uradio ništa ilegalno, samo je "izazivao" Jubanksa na kontakt i na kraju je pravovremeno pao i dobio prekršaj.

Jokic doing Jokic things… opponent got a techpic.twitter.com/esJs0LczMm — BasketNews (@BasketNews_com)November 23, 2025



Pogledajte i najbolje poteze Nikole Jokića prethodne večeri protiv Sakramenta: