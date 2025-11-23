Maldi košarkaš Daron Holms vraćen u Denver da bi pomogao Nikoli Jokiću u reketu.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Košarkaš Denver Nagetsa Aron Gordon moraće na pauzu, saopštio je medijima trener Dejvid Adelman. To je veliki za ekipu iz Kolorada, koja je morala hitno da reaguje i da među igračima koje ima pronađe nekog ko bi u bliskoj budućnosti mogao da pomogne centarskoj liniji. Po hitnom postupku iz Razvojne ligi "opozvan" je Daron Holms (23), krilni centar koji nema veliko NBA iskustvo.

Riječ je o košarkašu kojeg su 2024. godine sa 22. mjesta draftovali Finiks Sansi, a za kojeg je Denver dao čak četiri pika. Kada je tokom Letnje lige trebalo da se dokazuje, Daron Holms je doživio strašan peh - pokidao je Ahilovu tetivu, zbog čega je propustio čitavu sezonu i uopšte nije mogao da pomogne Nagetsima. Vratio se tek pre nekoliko mjeseci, a zaigrao je u Letnjoj ligi i pokazao da bi mogao da se nametne.

Ove sezone je u NBA ligi odigrao tek dvije utakmice, odnosno ukupno četiri minuta, a nije ostavio dubok trag na tim mečevima. Postigao je trojku iz jedinog šuta koji je uputio i napravio je jednu ličnu grešku. Jedine poene u NBA karijeri postigao je protiv Finiksa, pre gotovo mjesec dana.

Sasvim druga priča bila je u Razvojnoj ligi, gde je Holms dobio jednu od glavnih uloga u timu. Prosječno je igrao više od 32 minuta za razvojni tim Denvera, a za to vrijeme bilježio je impresivne brojke - prosječno je ubacivao 18,9 poena, a imao je još i 6,4 skokova i 2,9 asistencije po utakmici.

Ukoliko bi barem delić tog učinka mogao da prenese u NBA ligu, Holms bi bio izuzetno koristan Denver Nagetsima tokom perioda u kojem je rotacija skraćena. Nikola Jokić će svakako morati mnogo da igra u narednim nedeljama, a vjerovatno ćemo ga vidjeti i na poziciji krilnog centra - odnosno u tandemu sa Jonasom Valančijunasom. Podsjećamo, pored Arona Gordona trenutno je povrijeđen i Kristijan Braun, što znači da je tim iz Kolorada bez dvojice igrača iz startne petorke.