Rasprava pred podgoričkim Višim sudom gotovo u potpunosti se fokusirala na sporni uređaj i dokument koji je odbrana predložila kao dokaz, a čiju vjerodostojnost tužilaštvo osporava.

Spor oko jednog službenog telefona i reversa za njegovo zaduženje obilježio je jučerašnje ročište u postupku protiv bivše direktorice Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) Jelene Perović i njene pomoćnice Nine Paović, tokom kojeg su iznijete međusobne optužbe za falsifikovanje dokaza, prikrivanje dokumentacije i selektivno postupanje tužilaštva.

Pitanje tog telefona, prema navodima iz spisa, odnosi se na uređaj “samsung A53”, koji se pominje i u optužnici Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), kojom se Perović, između ostalog, tereti da je službene telefone Agencije davala na korišćenje članovima porodice i drugim licima, pa je rasprava o validnosti reversa u sudnici prerasla u međusobne optužbe za falsifikovanje i prikrivanje dokaza, pišu Vijesti.

“Optužba iskazuje osnovanu sumnju u vjerodostojnost reversa”, kazala je specijalna tužiteljka Maja Janković, pozivajući se na spise predmeta i ranije dostavljenu dokumentaciju, uključujući dopis koji je potpisala Paović tokom pretresa prostorija Agencije, od strane Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), u kojem se navodi da “nije u saznanju šta je sa predmetnim telefonom i da li je zadužen”.

Ukazala je da se sada, nakon proteka vremena, postavlja pitanje kako se Paović “sjetila” tog telefona i dostavila revers, koji ranije nije bio dostavljen ni tužilaštvu ni sudu.

“Ovaj revers predstavlja unaprijed pripremljen obrazac... odštampan iz računara, potpisan hemijskom, a nije zaveden kao osnovno sredstvo, što je nesporno utvrđeno iz materijalnih dokaza i iskaza svjedoka”, kazala je Janković.

Dodala je da neće komentarisati kako je Paović došla u posjed dokumenta i kako je pronađen u prostorijama ASK, ali da će tužilaštvo ispitati sumnju u njegovu vjerodostojnost, navodeći da je pribavljen kako bi im se “olakšala pozicija u ovoj krivično-pravnoj stvari”.

Na to je Paović uzvratila da takvi navodi pokazuju “selektivno postupanje tužilaštva”, optužujući rukovodstvo Agencije da je upravo ono sakrilo sporni revers.

“Umjesto da se bavi time zašto je rukovodstvo Agencije sakrilo revers, tužilaštvo skreće pažnju javnosti i imputira da sam ja falsifikovala nalog”, kazala je ona.

Istakla je da od juna 2024. nije ulazila u prostorije ASK, niti joj je dozvoljeno da preuzme lične stvari koje su ostale u otvorenom ormaru u hodniku, navodeći da je nelogično da je mogla doći do dokumenta.

Govoreći o dopisu koji je ranije potpisala, kazala je da je do njega došlo tokom drugog ulaska službenika SPO u Agenciju, kada joj je, kako tvrdi, rečeno da im je “strogo zabranjeno da komuniciraju sa njom od strane tužiteljke Maje Janković”, ali da je kao zamjenica direktorice morala da komunicira sa službenicima, prenose Vijesti.

“Kada su tražili telefone, sjetila sam se ‘ajfona’ koji je bagovao, koji je korišćen na službenim putovanjima. Tačno je da sam napisala da ne znam da li je neko zadužio ‘samsung’, jer sam mislila da se radi o drugom telefonu”, kazala je Paović.

Tokom izlaganja poručila je i da će podnijeti krivičnu prijavu protiv potpisnika spornog dokumenta zbog falsifikovanja službene isprave, pozivajući tužilaštvo da ispita zbog čega je, kako tvrdi, ASK svjesno prikrila taj nalog.

“Znajući ko je sačinjavao dopis i kakav odnos imaju sa tužilaštvom, ovo je bio jedini način da sačuvaju svoj nezakonit rad”, kazala je Paović.

Njen branilac, advokat Petar Martinović, ocijenio je da se radi o “krajnje apstraktnoj situaciji”, navodeći da je Paović zapravo uticala da se dokument dostavi sudu.

“Kako ona nije mogla da uđe u prostorije ASK-a, posebno imajući u vidu da ni meni nije dozvoljeno da preuzmem njene lične stvari, životno je nelogično da je ona mogla da utiče da se akt dostavi sudu”, kazao je Martinović, dodajući da je odbrana “riječju i materijalnim dokazima pobila optužbe”.

Branilac Perović, advokat Nikola Martinović, tvrdio je da postoje identični reversi za druge telefone, uključujući i one zadužene na ime njegove branjenice.

“Imam dokaze, za razliku od tužilaštva. ASK je 3. marta ove godine tražio razduženje za dva telefona zavedena na ime Jelene Perović, pa nema razloga da se ne sprovede isti postupak i za Paović”, kazao je on.

Perović je optužila više institucija za manipulaciju dokazima.

“Najveća sreća u nesreći vođenja postupka protiv mene i Paović je što SPO, SDT i ASK ne znaju šta imamo, a šta nemamo od originalne dokumentacije, pa su se shodno tome falsifikovali dokazi”, kazala je ona.

Dodala je da je telefon dobijen od crnogorskog "Telekoma", dostavljen računovodstvu i kasnije izuzet prilikom pretresa.

“Da mi nismo imali ovaj revers i da nismo primijetili da fali, ostalo bi da smo ukrali telefon”, kazala je Perović, dodajući da je “realno da neko ne zna koji je telefon u pitanju jer su svi vrlo slični”.

Tužiteljka Janković je uzvratila da ostaje ključno pitanje - porijekla dokumenta.

“Paović ni u jednom trenutku nije ukazala odakle joj kopija reversa”, kazala je ona, dodajući da će tužilaštvo, po potrebi, formirati novi predmet ili proslijediti navode nadležnom tužilaštvu radi ocjene postojanja krivičnih djela, uključujući falsifikovanje službene isprave ili sprečavanje dokazivanja.

Paović je, međutim, tvrdila da telefon nije bio prikriven, pozivajući se na dopis vršioca dužnosti direktora ASK Dušana Drakića, kojim je, kako navodi, potvrđeno preuzimanje dva uređaja, među kojima i “samsung”.

“Iz ovog dokaza je opovrgnuta tvrdnja aktuelnog rukovodstva da je telefon ukraden. To što služba za računovodstvo nije radila svoj posao, nismo krive mi”, kazala je ona.

Perović je objasnila da prilikom zaduženja stvari u ASK-u, jednu kopiju dobija lice koje zadužuje telefon, a druga kopija ostaje u arhivi te institucije.

“Neposredno prije mog hapšenja smo uveli praksu da se te kopije stavljaju u personalni dosije službenika i odatle nama revers, kao što ga ima bilo koji zaposleni koji je zadužio bilo koju stvar. Da su ostali u kancelariji očigledno bi bili sklonjeni kako bi nam se otežao položaj”, kazala je Perović, prenose Vijesti.

Tužiteljka je na kraju navela da postoji mogućnost da Paović u trenutku pisanja dopisa nije mogla da se sjeti o kojem se telefonu radi, ali da je, kako je kazala, “u trenutku dostavljanja dokumentacije mogla da se sjeti da se telefon nalazi kod nje kući i da ga koristi njena majka”.

SDT Perović i Paović tereti za više krivičnih djela, među kojima su zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene isprave. Optužnicom im se, između ostalog, stavlja na teret da su nezakonito pribavljale finansijsku korist kroz fiktivne prekovremene sate i službena putovanja, kao i da su zloupotrebljavale resurse Agencije, uključujući plaćanje telefonskih troškova članovima porodice.