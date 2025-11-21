Valensija - Crvena zvezda 76:73

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u 12. kolu Evrolige na gostovanju Valensiji rezultatom 76:73.

Imala je Zvezda napada za pobjedu ili izjedančenje, ali je Kalinić bacio loptu u aut tri sekunde prije kraja meč u poslednjem napadu crveno-bijelih pri „minus dva“.

Pored toga, u izuzetno izjadnačenom meču prelomili su promašeni ziceri Monekea – čak četiri. Uz još nekoliko grešaka iskusnog igrača u samoj igri to je odvelo meč na vodenicu domaćina. Šteta... Zvezda je vodila u dobrom dijelu drugog poluvremena i bila blizu pobjede.

Početak meča bio je dobar za srpski tim. Utisak je bio da znaju šta rade u svakom momentu i da mogu da pozitivnog rezultata. Međutim, u drugom kvartalu igra Zvezde se raspala. U tom periodu igre imali su čak osam izgubljenih lopti. Posebno je problematično bilo što su domaći iz svake te izgubljene lopte imali kontra napad.

Kada na sve dodamo tri promašena zicera Monekea, jasno da rezultat nije mogao da bude bolji od 49:39, koliko je stajalo na semaforu posle 20 minuta.

Miler-Mekinajter u prvoj i Džordan Nvora u drugoj četvrtini ostali su usamljeni u napadačkom učinku. Prvi je ubacio 11, a drugi 12 poena.

Treća četvrtina donijela je magičnu igru Zvezde. Savršena odbrana i još bolji napad. Dovoljno da posle pet minuta rezultat bude 52:53. Našao je Obradović savršenu petorku sa Kalinićem i Montiejunasom u glavnim ulogama. Za šest minuta domaći su ubacili samo jednu trojku.

Na kraju trećeg kvartala, u kojem je Zvezda primila samo 11 poena, rezultat je bio u potpunom egalu – 60:60. Rezultatska klackalica uslijedila je u poslednjem kvartalu, a više sreće i znanja je imala domaća ekipa, prenosi Kurir.