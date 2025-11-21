Partizan je izgubio od Fenerbahčea u Areni i doživio je osmi poraz u elitnom takmičenju u 12 utakmica.

Izvor: MN Press

Partizan je izgubio od Fenerbahče, aktuelnog prvaka Evrope i to prilično lako - 99:87. Tim Željka Obradovića u ovom meču igrao je praktično samo u trećoj deonici koju je dobio sa 29:19 i tada je uspio da se vrati, da spusti dvocifren minus i priprijeti, ali je to bilo sve. Skupo su ih koštale trojke. Boldvin i Biberović su baš u tom momentu dali dvije veoma bitne trojke (od 62:56 do 68:56).

Fenerbahče je u prvom poluvremenu šutirao 9/14 za tri poena, od toga je većina šuteva za tri bila potpuno otvorena. Jantunen je u prvih 20 minuta igre dao 12 poena i šutirao 3/4 za tri. Očekivala se reakcija srpskog tima i baš to se i dogodilo u drugom poluvremenu. Mnogo bolja energija i bolja igra.

Sterling Braun se razigrao, Šejk Milton je konačno počeo da pokazuje NBA pedigre i izgledalo je da će se vratiti. Arena je bila na nogama, došli su crno-bijeli do samo šest poena minusa (62:56) i to je bilo to. Na kraju trećeg kvartala bilo je "-7" (65:78), pa je Pokuševski poentirao posle ukradene lopte i onda se Partizan donekle "ugasio". Ponovo otvorene trojke, laki poeni i novo "odljepljivanje". Nije bilo više nade, a navijači su na nekoliko minuta prije kraja počeli da napuštaju dvoranu.

Partizan: Milton 13 (4as), Murinen, Vašington 11, Osetkovski, Bošnjaković, Mijailović, Pokuševski 2, Braun 27 (2/7 za tri), Bonga 8 (8sk), Fernando 8, Kalates (2sk), Džouns 18

Fenerbahče: Bejkot 3, Boldvin 15 (8as), Meli 11 (3/5 za tri, 6sk, 4as), Horton Taker 6 (5sk), Boston 4, Biberović 14 (4/6 za tri), Bitim, Jantunen 19 (4/5 za tri), Hol 9 (6as, 4sk), Žagars, Kolson 12, Birč 6