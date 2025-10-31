Od dolaska Saše Obradovića Crvena zvezda je bez premca najbolji tim u Evroligi kada je odbrana u pitanju, to pokazuju i novi podaci

Izvor: MN Press

Od kada je Janis Sferopulos otišao sa klupe Crvene zvezde Meridianbet, ekipa je počela da igra mnogo bolje. Ređaju se pobede, a šesta uzastopna evroligaška ostvarena je u Pioniru protiv Makabija. Šta se to promijenilo od kada je Saša Obradović preuzeo ekipu?

Stranica koja se bavi statističkim podacima i naprednom statistikom objavila je zanimljiv podatak o crveno-bijelima. Uračunala je podatke od kada se Obradović vratio na klupu voljenog kluba, dakle nije uračunata pobjeda protiv Fenerbahčea u trećem kolu kada je na klupi bio Tomislav Tomović. Podaci sve govore.

The EuroLeague efficiency landscape since Saša Obradović took over at Zvezda (from Round 4 to 7)…



Crvena Zvezda’s defense is miles ahead of the rest of the EuroLeague.

Absolute lockdown.@kkcrvenazvezda#WeAreTheTeam#kkczhttps://t.co/pTi0swFOovpic.twitter.com/g3iWYaxO2P — Clutch Data (@clutchdata_)October 30, 2025

Zvezdina najveća snaga postala je defanziva i to je potkrepljeno podacima. Zvezda je daleko ispred svih kada je u pitanju defanzivni rejting i to je mnogo ispred prvog pratioca, ekipe Hapoel Tel Aviva koja je prva na tabeli (6-1), Zvezda je iza sa 6-2 skorom. Zvezda je na "+16.5", Hapoel na "+11.9", a prvi tim iza je Žalgiris (+4.2).

Šta Zvezda mora da popravi?

Kada se pogleda i druga strana statistike, ono što bi Zvezda trebalo da popravi za nastavak sezone definitivno je šut za tri poena. Ubacila je ukupno 60 trojki na osam odigranih mečeva i po tome je pretposlednja na tabeli, iza je samo Panatinaikos a 50 ubačenih dalekometnih hitaca.

Jasno je i u čemu leži razlog toga - u povredama bekova. Zvezda ima velike probleme sa povrijeđenim igračima, posebno na spoljnim pozicijama i adaptacijom Džareda Batlera i povratkom Devontea Grejema bi to trebalo da se stabilizuje. Džordan Nvora je propustio prethodne dvije utakmica, a on je jedan od boljih šutera u ekipi. Takođe, ne treba zaboraviti Tajsona Kartera koji je prije hospitalizacije zbog troembolije oba plućna krila bio najbolji šuter Zvezde kada su trojke u pitanju (40 odsto šuta za tri).