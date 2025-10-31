Trener Crvene zvezde posle meča protiv Makabija govorio o nastavku niza pobjeda, ali i o pojedincima koji su ostavili veliki pečat u "Pioniru".

Trener Crvene zvezde Saša Obradović rekao je da je njegov tim "na srce" pobijedio Makabi u hali "Pionir".

"Ključ je naše veliko srce. Nismo radili kako smo htjeli što se tiče pripreme utakmice, ali zaista su teške okolnosti, imamo novog igrača, nemamo vremena da ga uključimo, imamo dosta povrijeđenih, Nvora nije igrao... Imamo probleme, ali uspjeli smo da pobijedimo i veoma sam srećan zbog pobjede, prije svega kada znamo u kojim je okolnostima ostvarena", rekao je on.

Šta je bio ključ da Zvezda odbrani prednost u završnici?

"Normalno je bilo da dođe do pada posle fenomenalnog prvog dijela, iako nismo materijalizovali tu prednost koja je trebalo da bude i veća - ne možda poenterski, ali u odbrani je trebalo da neke stvari bolje kontrolišemo. Međutim, ne može da se očekuje da svaku utakmicu ulazimo bez stresa, on uvijek postoji, bitno nam je da imamo i ovakve utakmice i da pobjeđujemo, pogotovo u ovakvoj situaciji bez igrača koji mogu da daju veliki doprinos. Svi su igrači večeras dali svoj dobar doprinos"

Komentarisao je i partiju Nigerijca Ebuke Izundua, koji je u poslednjoj četvrtini bio heroj iz sjenke i završio meč sa jako važnih 15 poena.

"Izundu je dio ekipe i imao odlučujuće skokove u napadu koje je pretvorio u poene i to nam je dalo. Srećan sam zbog njega, trenira dobro, dobar je momak, dobro je da imamo oružje u različitim igračima, to se sada isto pokazalo".

Pohvalio je i sjajnog Kodija Milera-Mekintajera, koji je završio meč sa dabl-dabl učinkom od 23 poena i 12 asistencija.

"Možda najbolja utakmica od kada ga gledam, bez obzira na Baskoniju, imao je glavu i za organizaciju i za sve što je ekipi trebalo, da li napad, da li odbrana i to je sve što ekipi treba".

"Kalinića ću sigurno prvo da slušam"

Iskusni lider tima Nikola Kalinić davao je veliku energiju i na terenu (9 p) i na klupi, savjetovao Obradovića...

"Suština trenerskog posla nije da bude autokrata, kako sam jedno vrijeme i bio, već da budeš otvoren i da slušaš, prvo svoje igrače. Njega ću sigurno prvo da slušam, jer svako zapažanje imaš razloga da vjeruješ da ima smisla. Ali nije samo on. Ta povezanost igrača i trenera mora da je jako prisutna u komunikaciji, da bi meni bio lakši posao, da bih znao kako igrač razmišlja i da bih mu omogućio zonu komfora, da igra u njoj"

"Malo je prošlo ono vrijeme 'moraš' i sve to. Sada je vrijeme 'hajde da vidimo kako', a naravno - na meni je da odlučim. Sigurno da je ovo početak velike saradnje. Ne dajem ljubav samo jednom igraču, svaki mi je drag i siguran sam da će mi vratiti".

Komentarisao je Zvezdin trener i igru u odbrani, u kojoj je njegov tim primio 92 poena.

"Mogli bismo bolje, navikli smo na standarde dobre odbrane, igrali smo protiv tima koji zna da igra zajedno, već neko vreme je na okupu, imaju dobrih taktičkih rešenja u raznim situacijama i neprijatni su za svakog - Panatinaikos, Real, pa nevjerovatan poraz od Olimpijakosa... To su sve timovi koji pretenduju za vrh. U odnosu na našu situaciju uspjeli smo da nađemo način i to je najvažnije".