Albanac drži lava kao kućnog ljubimca: Krenuo da ugrize komšiju, pa popio šamar, šok scena završila na mrežama

Neviđena scena zabilježena je u jednom albanskom naselju, gdje je muškarac zažalio nakon što je poželio da se poigra sa lavom svog susjeda.

Izvor: YouTube/Printscreen/Rob The Ranger Wildlife Videos

Koliko puta ste do sada imali prilike da vidite bogataše iz Dubaija i Katara kako se na društvenim mrežama hvale lavovima kao svojim kućnim ljubimcima? A, u našem komšiluku?

Na društvenoj mreži Fejsbuk je osvanuo snimak Albanca koji ispred kuće, umjesto psa čuvara, drži lava. Snimak počinje tako što komšija otvara kapiju i sjeda na stepenice ispred lava, a lav prilazi, njuši ga, a potom otvara čeljusti i hvata ga za vrat.

Iste sekunde u kadar uleće gazda i lupa lavu šamar, koji potom odlazi i šeta ka kapiji.

Pogledajte neviđenu scenu: