logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Albanac drži lava kao kućnog ljubimca: Krenuo da ugrize komšiju, pa popio šamar, šok scena završila na mrežama

Albanac drži lava kao kućnog ljubimca: Krenuo da ugrize komšiju, pa popio šamar, šok scena završila na mrežama

Autor Dragana Tomašević
0

Neviđena scena zabilježena je u jednom albanskom naselju, gdje je muškarac zažalio nakon što je poželio da se poigra sa lavom svog susjeda.

Albanac drži lava kao kućnog ljubimca Izvor: YouTube/Printscreen/Rob The Ranger Wildlife Videos

Koliko puta ste do sada imali prilike da vidite bogataše iz Dubaija i Katara kako se na društvenim mrežama hvale lavovima kao svojim kućnim ljubimcima? A, u našem komšiluku?

Na društvenoj mreži Fejsbuk je osvanuo snimak Albanca koji ispred kuće, umjesto psa čuvara, drži lava. Snimak počinje tako što komšija otvara kapiju i sjeda na stepenice ispred lava, a lav prilazi, njuši ga, a potom otvara čeljusti i hvata ga za vrat.

Iste sekunde u kadar uleće gazda i lupa lavu šamar, koji potom odlazi i šeta ka kapiji.

Pogledajte neviđenu scenu:

Možda će vas zanimati

Tagovi

lav Albanija komšija kućni ljubimac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ