Nekadašnji plejmejker Nikola Otašević veliki je navijač Partizana i zbog toga mu teško pada atmosfera koja trenutno vlada oko kluba.

Izvor: Youtube/printscreen/Jao Mile podcast/MN Press

Košarkaši Partizana nalaze se u lošoj seriji rezultata, a ovaj period godine obilježili su još i povreda Karlika Džounsa, odnosno izostanak Džabarija Parkera zbog smrtnog slučaja u porodici. Nisu crno-bijeli imali ni sreće u pojedinim momentima, a ekadašnji košarkaš Nikola Otašević smatra da ni igrači nisu uradili sve što je do njih kako bi prekinuli neugodan niz rezultata.

Bivši plejmejker brojnih timova u regionu veliki je navijač Partizana i poštovalac dela Željka Obradovića, ali trenutnom situacijom nikako ne može da bude zadovoljan. Uputio je kritike i na račun igrača i na račun najtrofejnijeg evropskog trenera svih vremena - posebno zbog uloge koju je Šejk Milton imao protiv Asvela.

"Kao veliki navijač Partizana, isto i kao veliki fan Željka Obradovića koji je po meni najbolji trener u Evropi svih vremena. Početak utakmica sa Miltonom na pleju mi je katastrofalan, isto tako mi je katastrofalan kraj utakmice sa Miltonom na pleju, gdje čovjek totalno... Sve ja razumijem, da pokušava da ga digne... Prijatelju, daj da pobedimo nekog pa ćemo ih dizati, diži ga u ABA ligi", rekao je Otašević, nekadašnji košarkaš.

Vidi opis "Prijatelju, daj da pobijedimo nekog": Bivši košarkaš održao lekciju igračima Partizana, pomenuo i Željka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Otašević smatra da su loši rezultati narušili atmosferu u ekipi, pa sada crno-bijeli košarkaš ne mogu da se konsoliduju i ne mogu da uzvrate navijačima za podršku koju dobijaju redovno.

"Ova utakmica protiv Asvela je bila baš loša i ništa dobro nije bilo. Morala je nekako da se ta utakmica pobijedi, bilo kako da se otme. Imali smo sve u svojim rukama na kraju i takve neke greške, faulovi u napadu bez lopte i sa loptom, neko bunarenje dole, prepoznavanje 'mis meča' ova ekipa, sem Kalatesa i možda Pokuševskog, da doda ili da prepozna... Ne zna da prepozna i ne ume da doda. Baš tužno, da tužnije ne može biti, sad imaju sedam dana, sigurno će tu biti i nekih razgovora, nekih jačih treninga i neke ozbiljnije priče. Po meni je trenutno loša situacija i atmosfera u ekipi, jer ne pokazuju ono što je klub dao njima da oni uzvraćaju istom mjerom, ne ponašaju se baš profesionalno, ne daju sve od sebe, ne vidim tu zajedništvo neko. To je Partizan uvek imao. Evo trenutno, na ovoj utakmici je to izgledalo baš onako tužno, nema reakcije ni kad se da koš, ni kad se uradi neka dobra stvar", ispričao je nekadašnji plejmejker.

Uporedio je Otašević situacije u kojima se trenutno nalaze Partizan sa jedne i Crvena zvezda sa druge strane, a smatra da i navijači imaju veoma važnu ulogu u tome.

"Ja sam imao situaciju gdje ti kad izlaziš iz igre, ja da ne ustanem tebi da overim ili ti koji izlaziš iz igre da ne ovjeriš svakom saigraču ili tamo doktorima... To se izgubilo, a to je mnogo bitno. Mnogo je bitno kad ti daš koš, da ja skočim da se radujem: 'To, brate moj!'. A to nemamo više. To ti je, onaj moli Boga da ovaj ne da koš da on uđe u igru. To se izgubilo, to fali trenutno Partizanu, to Zvezda trenutno ima i na to zajedništvo trenutno, na krilima toga i te energije i te atmosfere u ekipi i na tribinama, ona to ima. Partizan ima, po meni, najbolje navijače na svijetu. Navijači Partizana daju igračima, daju im srce, daju im sve, ovi im ne uzvraćaju. Ova ekipa trenutno im ne uzvraća uopšte. Povredio se Karlik Džouns, pa nije se povrijedio... Šta ćemo, ima ko, drugi došao, igra... Moraš da daješ sve od sebe. Ja znam da nije ovo košarka koju sam ja igrao, ali te neke stvari su mnogo bitne. Atmosfera u ekipi, među igračima, zajedništvo, to je mnogo bitno za rezultat", zaključio je