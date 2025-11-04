Željko Obradović poslije poraza od Dubaija pohvalio se samo dvojicu igrača - Nika Kalatesa i Šejka Miltona.

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Partizan je nastavio niz poraza i ujedno upisao prvi u regionalnom takmičenju. Međutim, izgubljeni mečevi možda ne bi zabrinjavali koliko zabrinjava način na koji je do njih došlo - Parni valjak je u svakom od susreta imao konce u rukama, a onda počeo da pada, i to ne zbog bolje igre rivala, već zbog svoje loše igre. Baš to bili su razlozi da trener crno-bijelih Željko Obradović, na konferenciji za medije pohvali svega dvojicu igrača.

Partizan je doživio prvi poraz u ABA ligi i mada u timu nije imao Dvejna Vašingtona, na teren se vratio Džabari Parker koji je vodio tim samo u prvom poluvremenu - kad je i poentirao - u drugom je već posustao. Ni ostali igrači iz prve petorke nisu pokazali mnogo bolju igru, pa kada su se sumirali utisci na kraju, samo su Nik Kalates i Šejk Milton dobili pohvale.

"Prvo mislim da bi igrači trebalo da vole da igraju košarku. Ako igrate utakmicu, trebalo bi da probate da uradite sve. Nije lako jer imamo dva plejmejkera - Miltona koji se vraća poslije dugog perioda bez igre i Kalatesa koji je uradio samo jedan trening sa nama."

"Njih dvojica su makar nešto pokazali, nisu igrali previše pametno, ali to je druga stvar. Ali ne znam šta se desilo sa ostatkom tima, razočaran sam", rekao je na konferenciji za medije.

Šta je Obradović još rekao?

Činilo se da Partizan ide u dobrom pravcu, ali... "U trenutku kad smo poveli šest razlike u drugom poluvremenu, prestali smo da igramo. Mnoge igrače je bilo briga za rezultat i to je razočaravajuće. Poslije utakmice kakvu smo igrali kod kuće protiv Barselone, čestitao sam im na njihovom ponašanju i zbog želje da igraju košarku i sve urade u tom meču."

"Sad nije bilo tako, rekao sam im u svlačionici, ne znam šta je razlog za to, šta god da je bio razlog, ovo je jako ružna slika i moramo da uradimo nešto da bismo se probudili", rekao je Obradović.

Loši rezultati Partizana mogli bi da razočaraju navijače koji vjerno prate crno-bijele. "To je ista stvar o kojoj bi igrači trebalo da razmišljaju. Imaju navijače svuda, trebalo bi makar da pokažu želju, zbog toga što dolazi veliki broj ljudi, ne samo ovdje nego i u Evroligi. Neću ni da pričam o Beogradu gdje uvijek imamo preko 20.000 ljudi. Ovo je velika sramota", bio je jasan Obradović.

(MONDO)