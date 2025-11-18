Bivša zvijezda Hjustona Džon Vol govorio je o Nikoli Jokiću

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Screenshot/YouTube/@knuckleheadspodcastTPT

Dominacija Nikole Jokića u najjačoj ligi na svijetu postala je nepresušna tema. Gotovo svako ima komentar na čarobnu igru Srbina, u velikom broju slučajeva svu su to pozitivne kritike, dok postoje i oni koji ne vide magiju koju Somborac pravi na terenu. Srećom, veći broj je onih koji veličaju rad reprezentativca Srbije, mada Džon Vol koliko god hvalio reprezentativca Srbije i dalje tvrdi da Jokić igra lako, dok se ostali igrači muče.

Jokić prosječno bilježi 28,7 poena (što je njegov drugi najbolji rezultat u karijeri), uz to hvata 13 lopti i dijeli 10,8 asistencija. Posljednje dvije stavke su njegovi najbolji rezultati u karijeri, a pri tome šutira 67,2 odsto iz igre, kao i 42,6 odsto za tri poena - takođe najbolji rezultati. Sve ukazuje ne činjenicu da igra najbolju sezonu u karijeri.

Međutim i pored nestvarnih brojki, Nikola na terenu izgleda kao da se igra. Iako je više puta naglasio da je njegov učinak tokom susreta daleko od šale i zabave (protiv Klipersa postigao 55 poena), mnogima je izgledao kao jednostavno ostvaren. Nakon što je potvrdio da ga je potpuno nemoguće zaustaviti, ostalo je i nama pored terena i malih ekrana da konstatujemo isto.

Tako je Vol bio jedan od mnogih koji je bio iskren: "On se ne računa. Čini da sve na terenu što radi izgleda tako lako, kao da ga nije briga za košarku. To je frustrirajući dio svega", započeo je on u emisiji "Run it Back".

"Imate igrače koji ulažu sav trud, a on samo lebdi", izjavio je Vol, kao da Nikola Jokić ne čini apsolutno ništa van terena kako bi pisao istoriju NBA lige..." On jednostavno čini igru tako lakom i bez napora", rekao je.