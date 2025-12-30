"Jedan savjet gospodinu Spajiću - držite gospodina Bečića pored Vas. Ako je uradio ovo što je uradio Zećanima, onda nemate Vi boljega čovjeka za ovakve stvari, maltretiranje i hapšenje naroda", kazao je predsjednik odbora NSD-a u Zeti Miroslav Brajović

Izvor: Printscreen/ Instagram

Brajović je kazao kako vjeruje da predsjednik te partije Andrija Mandić "neće ostati nijem u svemu ovome što se radi Zećanima".

Brajović je takođe poručio gradonačelniku Podgorice Saši Mujoviću i premijeru Milojku Spajiću da se "ne igraju sa 16.000 građana i sa državom".

Kazao je da je okupljanje stanovnika Zete na kružnom toku ka aerodromu spontano, "iz revolta zbog same Vlade, na njihovo ponašanje prema svakom građaninu Zete", te da "ovo neće biti ni prvi ni posljednji skup oko bilo koje magistrale u Zeti".

Na konstataciju da je NSD dio Vlade i pitanje novinara šta će kao partija uraditi, Brajović je rekao da on nije dio vlasti, već da govori u svoje i ime Zećana.

"Što se tiče tamo gdje pripadam, naša stranka će uraditi ono što budu smatrali u vrhu, zajedno, na čelu, vidim na koga apelujete, na predsjednika naše stranke Andriju Mandića, odgovorno tvrdim i mislim da on neće ostati nijem u svemu ovome što se radi Zećanima."

Zahvalio je "našem uvaženom, velikom Zećaninu", lideru Demokrata i potpredsjedniku Vlade Aleksi Bečiću.

"Jedan savjet gospodinu Spajiću - držite gospodina Bečića pored Vas. Ako je uradio ovo što je uradio Zećanima, onda nemate Vi boljega čovjeka za ovakve stvari, maltretiranje i hapšenje naroda, osim gospodina Bečića."