Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović je saopštio da je počela realizacija projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.

"U ime Glavnog grada i kao gradonačelnik Podgorice, želim odati priznanje i izraziti najveću zahvalnost policijskim službenicima koji su danas postupali profesionalno, odlučno i uz poštovanje najviših standarda. Čestitam direktoru Šćepanoviću i rukovodstvu Uprave policije, kao i svim policijskim službenicima pojedinačno, koji su svojim primjerom pokazali kako se u skladu sa zakonom poštuju prava i postupa u složenim situacijama", saopštio je Mujović.

Rekao je da je zahvalan i službama Glavnog grada, a posebno pripadnicima Komunalne policije koji su profesionalno odgovorili zadatku, postupajući u skladu sa svojim dužnostima.