Džon Vol je završio profesionalnu košarkašku karijeru posle 11 NBA sezona i dvije godine pokušaja da se vrati na teren.

Izvor: Ric Tapia/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Gotova je jedna velika karijera, oprostio se Džoj Vol. Nekada jedan od najboljih plejmejkera NBA lige već godinama nije uspijevao da uđše u pravu formu i sada je posle 11 NBA sezona riješio da završi sa profesionalnom košarkom.

Vol je posle samo godinu dana na Kentakiju izabran kao 1. pik 2010. godine ispred igrača poput Demarkusa Kazinsa, Gordona Hejvorda, Pola Džordža... Izabrao ga je Vašington gdje je proveo deset godina i gdje je od 2014. do 2018. bio redovan u Ol star timu. Osvojio je 2014. takmičenje u zakucavanjima na Ol Star meču, a bio je i u drugoj defanzivnoj petorki lige 2015.

Posle Vašingtona je igrao dvije godine u Hjustonu, jednu u Klipersima, ali ga je tada već tijelo izdalo. Posle velikog broja povreda pokušavao je da se vrati, ali je zapravo 2023. odigrao poslednji meč i sada je zvanično objavio da se više ne vraća na teren.