Najzvučnije pojačanje Partizana napustilo je Beogradsku arenu sa stvarima svoje majke, donesenim iz SAD.

Izvor: MN Press

Džabari Parker, jedan od najvažnijih igrača Partizana, nije igrao protiv Barselone u petak uveče u Beogradskoj areni, a potom je prošao kraj novinara sa punim koferima. S obzirom na to da košarkaš nije davao izjavu, iz kluba su objasnili da mu je majka u posjeti i da je u koferima odnio u stan stvari sa kojima je ona doputovala iz Sjedinjenjih Država.

Posle utakmice, u kojoj za mnoge iznenađujuće nije nastupio, Željko Obradović rekao je novinarima da je sa Parkerom sve u redu i da ne "vuče" povredu od prošlog vikenda.

"Sve je OK", rekao je Obradović, ne želeći da širi priču, pa bi Parkera trebalo očekivati nazad u timu i u važnoj ulozi sledeće nedelje u nastavku teškog niza mečeva crno-belih, u Dubaiju u ponedeljak u ABA ligi i potom u Atini protiv Olimpijakosa u petak, 7. novembra.