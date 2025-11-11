Košarkaši Budućnost Volija gostuju ekipi Kemnica u 7. kolu Eurokupa. Utakmica je na programu u srijedu, 12. novembra, sa početkom u 19:00h.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Naši momci putuju u Njemačku nakon poraza od Crvene zvezde u ABA ligi.

Derbi smo igrali bez prvog plejmejkera tima, Jogija Ferela, koji je doživio povredu, a nije bilo ni Džejmsa Tomsona.

I sa punim sastavom bili bismo u podređenom položaju naspram duboke klupe protivnika, a bez dva važna igrača, uz neke koji i dalje traže formu, bilo je teško očekivati pobjedu – onu koja bi predstavljala pravo malo sportsko čudo.

Uprkos svemu, imali smo odlično prvo poluvrijeme, bili ravnopravan protivnik, ali smo u nastavku stali.

,,Jedna od anomalija bila je ta što smo imali 50 odsto šuta za tri poena, a svega 37,1 odsto za dva. Zakazali smo i u reketu, gdje nas je protivnik nadskočio, a izostala je i produkcija poena centarske linije", kazali su iz KK Budućnost Voli.

S druge strane, sjajne partije pružili su Morgan i Tanasković, koji su još jednom pokazali da funkcionišu odlično i kada se dopunjuju, i kada igraju zajedno u niskoj petorci.

Kemnic će biti sve osim lakog protivnika, jer je riječ o ekipi koja igra brzo, atletski i kažnjava svaki trenutak nepažnje i umora.

O PROTIVNIKU:

Kemnic Najnersi su mladi njemački košarkaški klub iz Saksonije, osnovan 1999. godine spajanjem timova BG Chemnitz i Lok Chemnitz.

Nakon godina provedenih u nižim ligama, klub se 2020. prvi put plasirao u Košarkašku Bundesligu, a pod vođstvom trenera Rodriga Pastorea, koji je na klupu sjeo 2015, postao je stabilan bundesligaš.

Saradnja sa Tehničkim univerzitetom u Kemnicu i prepoznatljiv nadimak „Najners“ (po godini osnivanja) obilježili su identitet kluba.

U sezoni 2023/24 Kemnic je ostvario najveći uspjeh u istoriji – osvojio je FIBA Evropa kup, postavši tek drugi njemački klub kome je to pošlo za rukom. U finalu su savladali Bahčešehir, koji je sa klupe predvodio Dejan Radonjić.

Ključna figura tima je argentinski stručnjak Rodrigo Pastore, koji već 11 godina vodi ekipu i sinonim je za uspon Najnersa do granica Evrokupa i vrha njemačke košarke.

,,Pastore je trener koji vjeruje u sistem, ne u improvizaciju. Njegova filozofija zasniva se na jasnim principima u oba pravca – u napadu i odbrani. Kemnic pod njegovim vođstvom igra košarku visokog tempa, s naglaskom na tranziciju i brze odluke. Napadački koncepti koje koristi često uključuju „shuffle“ setove i akcije koje otvaraju prostor i omogućavaju brze šuterske situacije, bez previše zadržavanja lopte. Pokret bez lopte i kreiranje prednosti kroz kretanje i protok lopte predstavljaju osnovu njegove ofanzivne filozofije", navode iz KK Budućnost Voli.

Kultura koju je izgradio u Kemnicu podjednako je važna kao i taktički aspekt. Klub ne živi od velikih imena, već od razvoja igrača i kontinuiteta. Pastore je izgradio sistem koji funkcioniše iz sezone u sezonu, bez obzira na promjene u rosteru. Njegov pristup podrazumijeva da svako zna svoju ulogu, da tim razmišlja kolektivno i da se svaki igrač uklapa u filozofiju igre zasnovanu na brzini, disciplini i zajedništvu.

Zanimljivo je da se brojni igrači, nakon kraćih epizoda u drugim klubovima, vraćaju u Kemnic da nastave saradnju sa Argentincem – kao što je slučaj sa Kaze Kadžemi Kinom, nekadašnjim igračem Spartaka, ili Kevinom Jebom, centrom koji je prošle sezone nastupao za Bajern.

NA KOGA OBRATITI PAŽNJU

Kevin Jebo se nameće kao lider nakon godine provedene u Bajernu. On je jedan od najzanimljivijih primjera kasnog, ali strpljivog košarkaškog razvoja u njemačkoj košarci.

Iz nižih liga stigao je do vrha Bundeslige, prateći razvoj Kemnica. Njegov uspon, vođen radnom etikom i karakterom, odražava sve ono što treneri cijene kod modernog visokog igrača – energiju, fizičku spremu i sposobnost da se uklopi u timski sistem.

Visok 207 centimetara, Jebo je „četvorka“ koja po potrebi može igrati i na poziciji centra. Njegova najveća snaga leži u atleticizmu i završnici blizu obruča. Tokom sezona u Kemnicu, posebno pod Pastoreom, razvio je osjećaj za pozicioniranje, tajming za skok i efikasnost u situacijama jedan na jedan pod košem. Njegovi procenti šuta iz reketa i tranzicioni poeni svjedoče o igraču koji zna kako da koristi svoje tijelo i kretnju bez lopte.

Ofanzivno, Jebo nije spektakularan šuter, ali je pouzdan u onome što radi – brze akcije, blokovi i utrčavanja u prazan prostor. U sistemima koji zahtijevaju tempo i brze odluke, njegova uloga je da ubrzava igru i koristi prednosti koje mu stvara tim. Defanzivno, kombinacija snage i pokretljivosti omogućava mu da brani više pozicija, iako mu povremeno nedostaje konzistentnost u odbrani na perimetru i iskustvo protiv najboljih napadača kontinenta.

U odbrani koristi tijelo i snagu da zatvori reket i pomogne u skoku, ali još ima prostora da unaprijedi rotacije i čuvanje bržih krilnih igrača. U pojedinim utakmicama kasni pri izlasku na šut, što se može pripisati zahtjevnom ritmu koji Pastore traži.

,,Kevin Jebo je igrač koji spaja fizičku snagu i tehničku disciplinu", zaključuju iz KK Budućnost Voli.