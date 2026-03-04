Dea Đurđević prvi put pokazala kako je izgledala na vjenčanju: Muž je ljubi i drži za stomak, a ovo je sve razniježilo

Voditeljka Pinka, Dea Đurđević je 22. februara rekla sudbonosno "da" svom partneru Lazaru, sa kojim čeka dijete.

Izvor: Instagram printscreen / deadjurdjevic_official

Popularna voditeljka Dea Đurđević nedavno je u strogoj tajnosti rekla sudbonosno "da", malo nakon vijesti da je u drugom stanju.

Kako je ranije otkrila, ona i Lazar zapravo se poznaju preko deceniju i po, a prvi put su bili zaljubljeni u srednjoj školi. U međuvremenu su im se putevi odveli na različite strane, te su izgubili kontakt, sve dok se ponovo nisu sreli posle 15 godina, nakon što je Dea okončala vezu sa kolegom Mladenom Mijatovićem.

Njihova ljubav uskoro će biti krunisana i rođenjem bebe, a lepa Dea sada je prvi put podijelila fotografiju sa venčanja i javno pokazala svog partnera.

Blistala je u bijelom odjelu, dok je muž ljubio i držao za trudnički stomak.

" Nas troje " napisala je Dea Đurđević koja se topila u zagrljaju svog izabranika, što je posebno raznježilo njene pratioce, a čestitke su se samo ređale u komentarima.

Pogledajte još fotografija njenog izabranika: