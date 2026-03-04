Evakuacioni let za crnogorske državljane iz Dubaija ka Tivtu, u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova, poletio je jutros u 8.40 sati.

Avion kompanije Flydubai prevozi više od 130 putnika koji su prethodnih dana boravili u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Iz Ministarstva vanjskih poslova su se na društvenoj mreži X zahvalili zaposlenima u Ambasadi Crne Gore u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, naglašavajući njihov profesionalan i posvećen angažman u organizaciji povratka građana.

„Ministarstvo vanjskih poslova nastavlja sa intenzivnim aktivnostima na organizaciji i sprovođenju evakuacije crnogorskih državljana iz pogođenih zemalja, u saradnji sa diplomatsko-konzularnom mrežom i nadležnim institucijama. Državljanima koji se i dalje nalaze u pogođenim državama savjetujemo da redovno prate zvanične informacije MVP-a, kao i uputstva lokalnih nadležnih organa“, naveli su iz Ministarstva.

✈️ Evakuacioni let iz Dubaija za Tivat je poletio! ✅



Avion kompanije Fly Dubai kojim se organizuje povratak državljana iz regiona Bliskog istoka poletio je iz Dubaija , a njime se u Crnu Goru vraća više od 130 naših državljana



Posebnu zahvalnost upućujemo… — MFA Montenegro (@MFA_MNE)March 4, 2026

Slijetanje se očekuje u 15.25 sati, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Oni su pozvali građane na maksimalan oprez, smireno i odgovorno postupanje i poštovanje uputstava lokalnih vlasti.