Nakon pobjede Crvene zvezde nad Monakom, srpski tim je ponovo na vrhu Evrolige.

Košarkaši Crvene zvezde upisali su veliku pobjedu u 11. kolu Evrolige, pošto su uprkos brojnim povredama uspjeli da savladaju Monako u Beogradskoj areni. Tim Saše Obradovića nije imao problem sa nedostatkom energije, iako je na ovaj meč doputovao iz Dubaija, gdje je ostao bez dvojice važnih igrača i upisao tek treći poraz u sezoni.

Utisak je popravljen u Beogradu, gde je pao Monako, pa Crvena zvezda trenutno ima skor 8-3! U ovom trenutku, osam pobjeda u Evroligi ima još samo ekipa Hapoela iz Tel Aviva, a predstavnik Izraela je večeras poražen od Fenerbahčea i tako je crveno-bijelima omogućeno da se izjednače na samom vrhu tabele!

Kao i na početku ovog duplog kola, Crvena zvezda dijeli prvu poziciju u Evroligi, a samo bi još Žalgiris i Olimpijakos - timovi koji igraju međusobno u petak, mogli da se priključe ekipama na vrhu. Djeluje da je Zvezda u fantastičnoj poziciji, mnogo boljoj nego što je bilo ko mogao da zamisli nakon uvodna dva poraza i smjene trenera Janisa Sferopulosa, pod čijom komandom situacija nije bila dobra.







Crvena zvezda će u 12. kolu Evrolige igrati protiv Valensije na gostujućem terenu, a zatim ekipu Saše Obradovića čekaju teški izazovi - utakmica u Beogradu protiv Olimpijakosa i gostovanje Barseloni. Do kraja 2025. godine Zvezda ima još gostovanje Partizanu i Hapoelu, domaći meč protiv Virtusa i gostovanje Parizu.