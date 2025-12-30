Ko je ljepotica zbog koje Džordž Kluni ne podnosi Marka Jarića? Srbin mu "skinuo" djevojku, a htio da se s njom ženi

Zaboravljena ljubav Džordža Klunija danas je provokativnija nego ikada prije!

Vest da se Džordž Kluni i njegova supruga Amal sele u Francusku, te da su dobili i državljanstvo ove zemlje, iznenadila je sve.

Ipak, ako uzmemo u obzir oštre stavove glumca proteklih meseci i kritike na račun Trampa i određenih zakona, kao i na ono što je Holivud danas, ovako nešto ne čudi.

U želji da svojoj deci pruži što normalnije odrastanje, slavni glumac je prelomio i odlučio da život nastave u modnoj prestonici Evrope, što dovoljno govori o njegovoj ljubavi i posvećenosti kako supruzi, tako i deci.

Njihov brak je jedan od najstabilnijih međ' slavnima, a interesantno je da je jedina koja se navodno iole približila mestu Amal, svojevremeno bila lepa manekenka Elizabeta Kanalis - barem ako je verovati pisanju stranih tabloida.

Koliko su emocije bile jake svedoči i to što je par navodno bio i veren u jednom trenutku, a glumac je konačno bio ubeđen da je pronašao onu pravu. Međutim, sudbina je imala drugačije planove.

Umesto venčanja, usledio je raskid, a za sve je bio kriv jedan Srbin koji je, barem se tako pisalo, umešao prste. Naime, lepa Elizabeta nije mogla da odoli šarmu poslavljenog srpskog košarkaša Marka Jarića.

Iako se o njihovoj romansi uveliko pisalo nakon njenog raskida, pojedini izvori su tvrdili da se par viđao i tokom njene veze sa glumcem, što je navodno jako ražestilo Klunija koji nakon svega nije mogao da vidi Elizabetu ni na fotografiji, a ništa drugačije nije važilo ni za Jarića koji mu je bio navodno na "crnoj listi".

Ipak, lepa Italijanka nije dugo ostala u odnosu sa srpskim košarkašem, te je njihova romansa brzo okončana. Jarić je kasnije pronašao ljubav sa Adrijanom Limom, Kluni se skrasio kraj lepe Amal Alamudin, a zanosna Elizabeta nastavila je da traži svoju sreću.

Tako je ljubila profesionalnog fudbalera Kristijana Vierija, producenta Gabrijela Mućina, trkača Valentina Rosija, još jednog fudbalera Leonarda da Silvu, DJ-a i producenta Brenta Bolthausa, glumca Mehkada Bruksa, tv zvezdu Stivija Oa, a onda je u njen život ušao hirurg Brajan Peri.

Venčali su se 2014. godine, i to samo dve nedelje pre nego što se Džordž Kluni oženio sa Amal. Sa njim je dobila i ćerku, a iako se činilo da je slavna lepotica konačno našla onog pravog, pre dve godine otkriveno je da se razvode.

Iako se nije zvanično razvela, to nije sprečilo Kanalis da nađe novog dečka brzinom svetlosti. Stiče se utisak da je lepa manekenka nastavila da živi život punim plućima, a u poslednje vreme sve je provokativnija i po pitanju autfita koje bira, ali i objava na mrežama.

Veoma često pozira u provokativnim izdanjima, a na paparace se ne osvrće. Naprotiv! Kao da se trudi da im da još "materijala".

