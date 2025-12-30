Ovu situaciju će, kako je istakao, rješavati sam, bez da o tome izvještava bilo koga.

Izvor: printscreen Youtube

Doskorašnji savjetnik predsjednika Crne Gore Dejan Vukšić saopštio je na mreži X, da je danas bio u policiji kako bi dao izjavu povodom prijave koju je protiv njega podnijela direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Mirjana Pajković, prenosi CdM.

Ostavka je uslijedila nakon što je generalna direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava, Mirjana Pajković, protiv Vukšića podnijela krivičnu prijavu i pritužbu.

Prema navodima iz krivične prijave, Pajković je optužila Vukšića da joj je prijetio, tvrdeći da je zloupotrijebio službeni fiksni telefon kabineta predsjednika, sa kojeg ju je pozivao i zahtijevao da se „hitno javi u policiju“.

“Bez obzira na to što smatram da je imenovana faktički izvršila više krivičnih djela i da je povezana sa kavačkom kriminalnom strukturom, zbog čega sam protiv iste početkom godine podnio krivičnu prijavu, imajući u vidu da sam joj uputio neprimjerene riječi koje nijesu odraz mog vaspitanja, iz moralnih razloga podnosim ostavku na mjesto savjetnika Predsjednika”, naveo je Vukšić.

Ovu situaciju će, kako je istakao, rješavati sam, bez da o tome izvještava bilo koga.

“Zahvaljujem se Predsjedniku na ukazanom povjerenju i saradnji “, naveo je Vukšić.