Zbog obaveza u evropskim takmičenjima, pomjera se utakmica 7. kola ABA lige.

Utakmica između Igokee i Partizana koja je bila zakazana za 17. novembar odložena je za 16. januar. Meč 7. kola ABA lige je pomjeren zbog obaveza koje timovi imaju u evropskim takmičenjima. Sve je potvrđeno zvaničnim saopštenjem koje prenosima u cjelosti:

"Igokea obavještava javnost da je utakmica 7. kola ABA lige u kojoj smo, u ponedeljak (17. novembra), trebalo da odmjerimo snage sa ekipom Partizana prolongirana za 16. januar. Do prolongiranja utakmice došlo je nakon dogovora dva kluba i uz saglasnost rukovdstva ABA Lige. Oba kluba u narednih nekoliko dana očekuje izuzetno važne utakmice na evropskoj sceni, a kalendar takmičenja diktirao je i nepopularan termin za sve ovdašnje ljubitelje košarke.

Utakmice KK Igokea l i KK Partizan uvek su, uz takmičarski naboj, donosile i prizvuk sportskog praznika, a shodno svim navedenim razlozima zajednički dogovor je da naš duel u regionalnoj ligi bude odigran 16. januara u dvorani u Laktašima", navodi se saopštenju tima iz Laktaša.