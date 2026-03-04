Preminula jedna od najljepših žena svijeta: Čuveni supermodel i zvijezda "Dalasa" izgubila bitku sa stravičnom bolešću

Svjetska javnost ostala je u šoku nakon vijesti o smrti jedne od najuticajnijih supermodela i glumice Anabel Skofild.

Izvor: IFA Film / United Archives / Profimedia

Anabel Skofild, proslavljeni supermodel i glumica najpoznatija po ulozi u kultnoj seriji "Dalas", preminula je u 62. godini nakon borbe sa rakom mozga. Vijest o njenoj smrti potvrdio je The Hollywood Reporter, navodeći da je Skofildova izdahnula 28. februara u Los Anđelesu.

Nakon što joj je postavljena dijagnoza, glumica je putem GoFundMe naloga, koji je bio otvoren za pomoć u pokrivanju troškova liječenja, redovno dijelila novosti o svom stanju. U svom poslednjem obraćanju javnosti, 18. januara, Skofildova je otkrila da je bila podvrgnuta hitnoj hirurškoj intervenciji kako bi joj se uklonila masa iz nosne šupljine.

Ko je bila Anabel

Anabel Skofild je rođena 4. septembra 1963. godine u Laneliju, u Velsu. Talenat za svijet zabave vjerovatno je naslijedila od oca, Džona D. Skofilda, istaknutog britanskog filmskog producenta koji je radio na blokbasterima kao što su "Džeri Megvajer" i "Dobro da bolje ne može biti".

Svoju profesionalnu karijeru započela je nakon preseljenja u London, gdje je vrlo brzo postala jedan od najuspješnijih modela svoje generacije. Tokom karijere, pojavila se na naslovnim stranama stotina modnih časopisa, uključujući italijansko i njemačko izdanje magazina Vog.

Izvor: cprintscreen/youtube/ Fourrures Passion

Melisa Ričardson, vlasnica londonske agencije "Tejk Tu", koja je zastupala Anabel na samom početku, biranim riječima se oprostila od nje, naglasivši da je Anabel bila temelj njihovog uspjeha:

"Ona je bila preteča Tejk Tu agencije - bez nje, nikada ne bismo ostvarili uspjeh kakav jesmo. Voljeli smo je jer je bila duhovita, stvarna, lijepa i prizemna", izjavila je Ričardsonova za Holivud riporter.

"Nikada se nije promijenila u odnosu na onu slatku sedamnaestogodišnju djevojku iz Velsa koju sam prvi put upoznala. Bila je neposredna, lojalna, brižna i, iznad svega, nevjerovatna ljepotica. Poznavala je svoj zanat. Bila je najbolja."

Osim naslovnica, Anabel je bila zaštitno lice prestižnih bjuti brendova. Ipak, široj publici ostala je najviše upamćena po kultnoj reklami za Bagl Boj - marku džinsa s kraja osamdesetih godina.

Anabel Skofild u reklami za Bagl boj džins Izvor: YouTube

U tom spotu, Anabel vozi sportski automobil, zaustavlja se pored mladića i izgovara čuvenu rečenicu: "Izvinite, da li su to Bagl Boj farmerke koje nosite?“ ("Excuse me, are those Bugle Boy jeans you’re wearing?").

