Darko Tešović ima šta da kaže aktuelnom rukovodstvu o krizi u kojoj je sada Partizan.

Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved

FK Partizan je u krizi, ne samo finansijskoj, ne samo rezultatskoj, nego se na nju nadovezala i ona u rukovodstvu kluba. Već neko vrijeme ne funkcionišu stvari između Predraga Mijatovića i Danka Lazovića, to nije nikakva tajna, a zbog toga će se na ljeto vjerovatno dogoditi i vanredna Skupština kluba, što govori o novim promjenama.

"Moram da priznam onako iz duše... Neću uopšte da pričam o tome koliki sam partizanovac. Ovo što se sada dešava nikada nije bilo", rekao je bivši fudbaler Partizana i trener u mlađim kategorijama Darko Tešković za podkast "Aktuela": "Teških trenutaka je bilo i kada sam bio klinac u školi, posle i kada sam bio prvotimac, ali to se uvek riješevalo. Ovo danas je neka druga situacija. Prvo treba locirati uzrok".

Prema njegovoj ocjeni, problem je nastao kada je donijeta odluka da se smijeni trener Srđan Blagojević - na inicijativu Predraga Mijatovića - dodavši da je svestan koliki je pritisak bio na mladim momcima da nastave da igraju u istom ritmu čitave sezone, što prosto nije bilo održivo. Posebno jer Partizan nije imao odgovor na krizu.

"Meni smeta kada se svi problemi iznose iz kuće. Zašto neko da se sladi da li Mijatović i Lazović imaju dobre odnose? To su pametni ljudi, treba to da riješe u kancelariji. Kukali smo mnogo puta što u klubu nema pravih sportskih radnika. Bili su Vazura i Vučelić, ljudi nisu bili sportisti, došli su iz nekih drugih sfera. Sada imamo dva ozbiljna igrača na čelu kluba uz Rasima Ljajića takođe. Neko treba da locira te probleme", rekao je Tešović.

Kakav trener treba Partizanu?

"Stalno se provlači... Nije da čitam sve, ali pratim. Priča se kako niko neće da dođe. Ali to nije tačno! Kako je moguće da Partizan od 250 vlasnika Pro licence ne može da nađe trenera poput Srđana Blagojevića? Ima vrlo kvalitetnih stručnjaka", rekao je o sve većim problemima Partizana da nađe trenera Darko Tešović.

"Koković iz Željezničara je veoma studiozan. Bojan Krulj ne radi nigde, a bio je u Tekstilcu i IMT-u, klubovima koji se bore za opstanak. Takođe je studiozan, polagao je licencu u BiH - nije mogao da se upiše ovde. Sa druge strane imate ljude koji su upisani na licencu, a nikada neće biti treneri. Svi zatvaraju oči, a to je ozbiljan problem. Posle ćemo doći u situaciju da razmišljamo da li valja struka u Srbiji. Da li je dobro da se vežete za velika imena, a da nisu dorasli Partizanu? Ili je bolje vezati se za kvalitet, a da ti treneri nisu bili velika igračka imena. Na mene nema ko da se ljuti. Ja još nisam dokazani trener, a vodio sam sve rangove u Srbiji”.

Da li bi Tešović trenirao Partizan?

Izvor: MN Press

"Partizan se nikada ne odbija! To je moj stav. Daj Bože da Partizan dođe u situaciju da ima suficit od 100.000.000 evra. Sigurno od nas niko neće biti trener. Dovešće se neko strano trenersko ime. Da ne mešamo Zvezdu sada, ona funkcioniše na drugačiji način. Ima trenera koji bi i te kako voljeli da dođu u Partizan. Neki su spremni, neki ne. Duljaj, Nađ i Tomić nisu bili spremni za tu ulogu. Nema šta da se neko ljudi, ako sam vidiš da nisi za to. Reference vam odlučuju. Što posle gimnazije nisi išao na fakultet, pa da radiš za 300.000 umesto 100.000 dinara? Znate koliko mene briga za imena? Pa ja sam igračko ime, pa me ne poznaje maltene niko od mlađih igrača. Ali neophodno je da radite u mlađim kategorijama. Da vas neko nauči, edukuje… Ljudi ne znaju osnovne stvari. Tu je suština trenera. Damir Čakar je moj drug, rođeni smo u istom, igrali smo zajedno... On nema reference da bude prvi trener. Ima ime i prezime! Ali nije radio skoro nigdje. On je napravio mnogo dobrih fudbalskih i vanfudbalskih stvari, ali trenutno nije za Partizan. Isključivo zbog njega sam bio na utakmici protiv OFK Beograda. On mi je drugar. Želeo sam da vidim šta to može da se uradi za sedam dana kada ode Nenad Stojaković, koji je napravio nešto svoje - što očigledno nije bilo dobro. Izgubio je utakmicu - najgora stvar. Nerešeno bi bilo super, ali OFK je dobra ekipa", zaključio je.