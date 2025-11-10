Nikola Jokić u novoj sezoni bilježi nestvarne brojke, a čitav SAD se pita - dokle?

Nikola Jokić na maestralan način započeo je novu sezonu, u šest od devet mečeva upisao je tripl-dablove i tako zatekao javnost u SAD. Mnogi tamošnji sportski novinari pitaju se da li je ovo vrhunac igra srpskog centra, s obzirom na to da iz godine u godinu podiže formu. "Možda to ne bi trebalo da bude iznenađenje, čovjek je prošle sezone prosječno bilježio tripl-dabl, ali ove sezone je bio još bolji, još efikasniji", konstatovao je Kurt Helin, koji se u tekstu jasno pita - da li je ovo vrhunac karijere Srbina?

Pokušao je novinar da odgonetne u čemu je tajna igre Nikole Jokića: "U ovoj početkom periodu sezone, Jokić prosječno bilježi 25,2 poena, 13 skokova i 11,9 asistencija po utakmici. Iako je njegov broj poena u koševima malo opao u odnosu na prethodnu sezonu (29,6), poboljšani tim oko njega je to omogućio i dozvolio mu da bira svoja mjesta. Rezultat je da mu je broj asistencija porastao za 1,7 po utakmici (i sada je vodeći u ligi)."

"Što je još važnije, njegovi rezultati šuta za dva poena su znatno poboljšani - 76,8 posto za dva poena ove sezone, u odnosu na i dalje impresivnih 62,7 posto prošle sezone. Njegov procenat šuta do sada ove sezone je 73,3 (poređenja radi, Džaret Alen je prošle sezone predvodio ligu po prosjeku šuta sa 72,4, a 59,4 posto šuteva je pogodio unutar ograničenog prostora i 93,6 posto unutar 3 mjetra)."

U odnosu na prošlogodišnji start Denvera, u novoj sezoni Nagetsi su mnogo bolji tim. Startovali su agresivnije, a nema sumnje da je duža klupa i novi trener nešto što je nedostajalo timu iz Kolorada da predstavi novo lice u ligi. "Iza Jokića, Nagetsi imaju skor 7-2 sa drugim najboljim napadom i odbranom u ligi - oni ostaju najveća prijetnja Oklahoma Sitiju da ponovi titulu šampiona", navodi se u tekstu.

Nastavio je novinar da se pita... "Ostalo je još dosta sezone, ali možda ćemo svjedočiti najboljem od Nikole Jokića, već jednog od najvećih igrača svoje generacije - šta bi četvrti MVP, ili neka druga titula, učinila za njegov plasman na listu najboljih igrača svih vremena? Da li bi ga ubacila među 10 najboljih?"

Ipak, jasno je da odgovor možemo samo nagađati, ali jedno je sigurno: "Možda ćemo saznati, ali za sada bi trebalo samo da uživamo u ovome. Nikada nije bilo drugog igrača kao što je on".

