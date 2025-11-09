Kako je rekao, Amerikancu je pukla jagodična kost u duelu sa Bešiktašem i povreda nije nimalo naivna.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Plejmejker Budućnost Volija Jogi Ferel je propustio derbi sa Crvenom zvezdom, a trener Andrej Žakelj otkrio da je u pitanju povreda.

“Prognoze su da će biti malo duže odsutan, tako da vidjećemo koliko”, rekao je Žakelj.

Ferel je veoma bitan za igru “plavih”.

“Zavisi od njega kako će se liječiti povreda. Malo je nezgodna i treba vremena. Kako ja njega znam, on će se prvi put kad bude imao zeleno svjetlo pojaviti na terenu”, dodao je Žakelj, prenosi CdM.

Budućnost je sinoć u Beogradu izgubila 95:79.