Ukrajina je raketom "Storm Shadow" pogodila ruske rafinerije.

Izvor: MALCOLM PARK / Avalon / Profimedia/Aleksey Nikolskyi / Sputnik / Profimedia

Ukrajina je koristila rakete dugog dometa britansko-francuske proizvodnje "Storm Shadow" za napad na ruske rafinerije, piše "Rojters". Ovo nije prvi put da je Ukrajina koristila ove moćne projektile za napade po dubini ruske teritorije.

Prema riječima ukrajinskog načelnika Generalštaba, vazdušne snage Ukrajine su koristile "Storm Shadow" rakete za napad na Novošaktinsk rafineriju u Rostovu u Rusiji. Vazdušne snage su potvrdile više pogodaka.

"Više pogodaka je zabilježeno. Mete su pogođene", naveo je načelnik Generalštaba na svom "Telegram" kanalu.

Kakva je raketa “Storm Shadow”?

Francuzi ovu raketu zovu “Skalp”. Ona ima maksimalni domet od 250 kilometara, lansira se iz aviona i leti približno brzini zvuka. Ova raketa se smatra idealnim oružjem za prodor u ruske bunkere i skladišta municije.

Svaka ovakva raketa košta blizu milion američkih dolara zbog čega se one lansiraju u izuzetno kontrolisanim i unaprijed pripremljenim uslovima i okolnostima. Određena količina ovih krstarećih raketa već je poslata Ukrajini, ali uz napomenu da smiju da se lansiraju na ruske ciljeve samo unutar Ukrajine.

“Storm Šedou bio je veoma efikasno oružje za Ukrajinu, pogađajući upravo dobro zaštićene ciljeve na okupiranoj teritoriji. Nije iznenađenje što je Kijev lobirao za njihovu upotrebu unutar Rusije, naročito za gađanje aerodroma koji se koriste za napade kliznim bombama koje su nedavno ometale ukrajinske trupe na frontu”, izjavio je jednom prilikom vojni analitičar, bivši oficir britanske vojske i izvršni direktor konsultantske kuće “Sibylline” Džastin Kramp.

Međutim, on je naveo da je ruska protivvazdušna odbrana evoluirala kako bi se suprotstavila ovakvim raketama. Takođe, ističe da bi Moskva mogla da se pronađe pod velikim opterećenjem zbog količine raketa koju Ukrajina bude dobila.

“Ovo će otežati vojnu logistiku, komandu i kontrolu i vazdušnu podršku, a čak i ako se ruski avioni povuku dalje od ukrajinskih granica kako bi izbjegli raketnu prijetnju, i dalje će trpjeti povećanje vremena i troškova po naletu na liniju fronta”, dodao je Kramp.