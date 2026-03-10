Predmet se trenutno nalazi u fazi izviđaja.

Izvor: Youtube/ Adria TV/ Screenshot

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom saslušanja bivše državne službenice Mirjane Pajković, koja je u petak, po nalogu tužilaštva, dala iskaz Upravi policije.

“U Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici ovim povodom formiran je predmet u cilju utvrđivanja postojanja obilježja krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti”, kazali su CdM-u iz ODT Podgorica.

Predmet se trenutno nalazi u fazi izviđaja.

Prošle sedmice u pojedinim medijima i na društvenim mrežama objavljena su dva eksplicitna snimka, od kojih se na jednom navodno pojavljuju Pajkovićeva i Nikola Drecun, koji je u bjekstvu zbog sumnje da je počinio najteža krivična djela.

Drecun se tereti za ubistvo Dragana Roganovića i Petra Kaluđerovića, kao i ranjavanje tri osobe na Cetinju 20. juna 2024. godine. Za njim je krajem 2024. raspisana crvena Interpolova potjernica.