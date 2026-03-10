Američki novinar Stiven Ej Smit s žarom u glasu opisivao je doprinos Nikole Jokića ekipi Denvera

Malo je reći da je američki novinar Stiven Ej Smit oduševljen Nikolom Jokićem. Denver možda od 16. maja nije pobijedio šampiona NBA lige, ali i dalje u timu ima srpskog centra koji igra nevjerovatnu sezonu. Žar u glasu s kojim je Smit opisivao igru Nikole Jokića dovoljno govori o osjećanjima koja budi igra Srbina. Prema tome - ako je i postojao strah za plej-of, Smit vjeruje da nema razloga panici za Denver dokle god je Nikola Jokić na nivou.

Posebno se Smit obratio kolegi Brajanu Vindhorstu "Treba da vas bude sramota. Ozbiljno, treba da vas bude sramota. Znate na šta mislim? Zaista bi trebalo da vas bude sramota. Podsjetio bih vas dvojicu koji pratite NBA - da li treba da pustim snimke?"

.@stephenasmithsays there's no need to worry about the Nuggets before the playoffs ✍️pic.twitter.com/A7DoVrHjuO — First Take (@FirstTake)March 9, 2026

Smit je bio oduševljen igrom Nikole Jokića. "E pa, ja tako razmišljam. Ovo je Nikola Jokić. Šta vam je, ljudi? Ovo je Džamal Marej koji, uzgred, postiže 25 poena po utakmici. Povrijedio je skočni zglob. Biće van terena. A znate li šta to znači? Odmaraće se. Neće se istrošiti."

Denver je nizao pobjede ikad je igrao bez gotovo cijele prve petorke, prema tome, ekipa Dejvida Adelmana nije za otpisivanje, naročito ne u trenutku kad ima pomoć gotovo svih igrača. "Dobro, trenutno ga nema, ali to znači da će u plej-ofu imati svježije noge. Kada mu se zglob oporavi, imaće dovoljno vremena da povrati kondiciju pred plej-of. Da vam sada kažem - da će sada možda imati problem, ali da će u plej-ofu Jokić i Marej biti zdravi i spremni - šta biste tada rekli? Dobro znate da ih ne biste otpisali ni protiv koga. Ni protiv koga."

"Eron Gordon nije igrao od 23. januara. Nije odigrao nijednu utakmicu od tada. Vratio se juče. I šta ćemo sada da kažemo - da je izgledao loše? Pa naravno. Bio je van terena dva mjeseca. Izađe na parket i šutira jedan od sedam iz igre, postigne tri poena. Da li je to onaj Eron Gordon kog poznajete? Zaista mislite da će tako igrati? Ma dajte, prestanite."

Ipak, šanse Denvera naspram Oklahome i dalje ostaju male. "Znate vrlo dobro kakav je Denver. Ne govorim da će osvojiti titulu, jer mislim da je Oklahoma bolja. Ali znamo ko su ti momci."

"Vembanjama je nešto nestvarno. Momak od 2,26 metara koji ima takve vještine u otvorenoj igri - gledao sam ga sinoć i to jednostavno nije fer. Gledam ga i jasno mi je: osvojiće više MVP nagrada u karijeri. Zapravo, po mom mišljenju, već ove godine bi trebalo da bude najbolji defanzivac lige. San Antonio će s njim osvojiti nekoliko titula, nema sumnje."

Ipak, Denver je jedan posebna ekipa. "Ali kada pogledam Denver, vidim Mareja koji rešava utakmice. Vidim Jokića koji rešava utakmice. Vidim Erona Gordona koji vas nikada ne iznevjeri kada je najvažnije - dokle god je zdrav."

"Ljudi, pa ne možemo donositi zaključke u martu. U martu! Kao da je maj. Šta radite? Nemojte da nasijedate na to. Ovo je Nikola Jokić o kome govorimo. Čovjek koji jedva može da skoči na ivičnjak - a opet ne možete da ga zaustavite. Ne možete. Džamal Marej koliko godina nije bio Ol-star? A koliko puta je u velikim momentima, naročito u plej-ofu, zatvarao utakmice i rešavao ih? Hajde, ljudi. Prestanimo da se pravimo da ne znamo. Prestanimo sa tim besmislicama", besno je zaključio Smit.