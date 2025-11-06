Nikola Jović i Nikola Jokić su se izgrlili pred svima posle meča Majamija i Denvera, ali nije Somborcu bilo svejedno što je Jović odlučio da ostane u Majamiju.

Izvor: x.com/Ballislife/printscreen

Vidjeli smo zagrljaj Nikole Jokića i Nikole Jovića posle meča Denvera i Majamija koji je na kraju dobila ekipa iz Kolorada. Jokić je imao nestvaran meč sa 33 poena, 16 asistencija i 15 skokova, dok je Jović upisao 5 poena i po 3 skoka i asistencije.

Pre meča je krilni košarkaš Majamija pričao o svom odnosu sa najboljim košarkašem sveta trenutno i istakao da je Jokić bio jako ljut kada je Jović potpisao novi višegodišnji ugovor sa Hitom.

"Pričamo o mnogo stvari. On je bio bijesan jer sam potpisao novi ugovor, želio me je u Denveru. Ali da, pričamo. Ne previše, ali smo u kontaktu jer nema mnogo srpskih košarkaša u NBA ligi", rekao je Jović.

Dokle će više da nas miješaju?

Kako imaju isto ime i vrlo slično prezime, obojica su iz Srbije i došli su iz Mege i dalje ih Amerikanci ponekad miješaju.

"Stvarno se to često dešavalo ranije, ali sada je to mnogo manje. Zaista mi je bilo dosta toga već u drugoj godini u NBA, ali je polako nestalo. Ne mogu da se sjetim kada ni kako. Zapravo nedavno sam čuo jednog navijača kako viče: 'Ti bi htio da budeš Jokić.' Ali eto, to je pojedinac", rekao je Jović.

Ipak nije uvjek lako družiti se sa Jokićem... "Uvek me zeza jer zaista nismo pobijedili Denver baš dugo. Tako da moram da pomognem timu da bi prestao da priča", rekao je Jović za "Majami Herald".