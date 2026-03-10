"Traženo lice je odbilo izručenje i pred Nacionalnim sudom je tvrdilo da strahuje od mučenja i lošeg postupanja ukoliko bude izručeno Crnoj Gori."

Nacionalni sud u Španiji odobrio je izručenje Crnoj Gori navodnog pripadnika "kavačkog klana" Krsta Maroša, koji je uhapšen u Malagi zbog optužbi da je bio dio kriminalne grupe koja je na monstruozan način likvidirala Nikolu Stanišića.

Poslednju riječ u ovom slučaju donosi Vlada Španije. Kako prenosi portal malagahoy.es, Maroš se protivio izručenju Crnoj Gori, jer strahuje kako od moguće odmazde "škaljaraca", tako i od nepravednog suđenja. Maroš je pred španskim sudom tvrdio da nije kriv za djelo zbog kojeg ga crnogorske vlasti potražuju.

"Traženo lice je odbilo izručenje i pred Nacionalnim sudom je tvrdilo da strahuje od mučenja i lošeg postupanja ukoliko bude izručeno Crnoj Gori. Naveo je da se plaši da bude izručen jer je optužen za nešto što nije učinio, kao i zbog mogućeg mučenja i loših uslova u zatvorima u svojoj zemlji porekla. Tvrdi da zna za slučajeve zlostavljanja i mučenja u zatvorima, te da je i sam bio izložen lošem postupanju i pritiscima da da iskaz. Međutim, sudsko vijeće je zaključilo da ne postoje konkretni i potvrđeni pokazatelji individualnog rizika koji bi opravdali odbijanje izručenja, smatrajući da njegove tvrdnje nisu potkrijepljene dovoljnim dokazima" objavio je pomenuti portal.

Optužnicom u ovom slučaju obuhvaćeni su navodni vođa "kavačkog klana" Radoje Zvicer (49), Slobodan Kašćelan, Dragan Knežević (40) i Miloš Radonjić. Optuženi su i Srđan Jurišević (48), Radoje Živković (35), Vladimir Vučković (45), Zdravko Perunović (45), Milan Vujotić (39), Aleksandar Dragićević (35), Zoran Kažić (45), Milan Knežević (43), Darko Prelević (30) i Krsto Maroš.

Kriminalna grupa, kako piše u optužnici, pratila je kretanje i navike Stanišića pet dana prije nego što je otet, a potom i ubijen u noći između 2. i 3. avgusta 2020. godine. Prema optužnici, Kažić i Dragićević su 27. jula 2020. godine elektronskim kamerama i dvogledima koje im je obezbijedio Zvicer započeli osmatranje kuće Nikole Stanišića i njegovo kretanje i na osnovu tih informacija su odredili kada i gdje je najpovoljniji trenutak da presretnu i otmu žrtvu. Milan Knežević je 1. avgusta, oko 16 sati, javio Kažiću, a ovaj ostalim pripadnicima grupe da je Stanišić motorom krenuo od kuće putnim pravcem Kotor–Trojica–Vrmac.

Prema optužnici, na kolskom putu prema tvrđavi Vrmac, Stanišića su iz zasjede presreli Vukčević, Jurišević i Radonjić. Na putu ka Njegušima su ga zlostavljali kako bi im dao šifru svog kriptovanog telefona i odao planove rivalskog "škaljarskog klana". Rekli su mu da će ga ubiti, što su i učinili kada je Stanišić kleknuo kako bi se pomolio.