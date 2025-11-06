Srpski košarkaš Nikola Jović imao je savjet za mlađeg saigrača iz reprezentacije Nikolu Jovića.

Izvor: DNVR Sports/Youtube/Printscreen

Srpski košarkaš Nikola Jokić bio je raspoložen na konferenciji za medije posle pobjede protiv Majami Hita gde je stigao do petog tripl-dabla u sezoni. Trostruki MVP NBA lige je dobio bitku protiv saigrača iz reprezentacije Nikole Jovića, a posle meča je imao važan savjet za njega. Takođe, osvrnuo se na priču da je odbio Denver. Novinar iz Srbije ga je upitao za majicu "Brate" koju često nosi u obraćanjima medijima, a njegov odgovor oduševio je mnoge.

Jokić je protiv Majamija bio jako inspirisan na terenu, pronalazio je saigrače na nevjerovatne načine, što je pokušao da objasni novinarima.

"Uglovi su različiti, zato neki pasovi izgledaju ludo. Nekada moraš da dodaš čudan pas, samo zbog uglova čuvara ili da zavaraš drugog odbrambenog igrača. Nekada bacim pas i pomislim: 'Ovo neće proći' i ne prođe, ali mislim da moramo da pokušavamo da bimo znali za sledeći put", rekao je Jokić.

Dobio je pitanje o ljetošnjem pojačanju Timu Hardaveju. "Mislim da je Timu stalo. On želi da pobijedi. On želi da bude dobar... možda se pretvara, iskreno. Ne znam."

Srbin je zadovoljan kako je izgledao njegov tim na terenu, ali procenti šuta od početka sezone nisu baš sjajni. "Dobra utakmica za nas, opet nismo pogađali šuteve, ali smo 27 odsto za tri, 40 odsto za tri, ali mislim da smo pronalazili prave igrače u datim momentima, šutirali smo dobre trojke, dobre šuteve, napadali smo obruc, napadali smo ofanzivni skok i mislim da smo zbog toga pobijedili", kaže Srbin.

O odnosu sa Jovićem

Nikola Jokić na konferenciji za medije

Izvor: DNVR Sports/X/Printscreen

As Majamija Nikola Jović nedavno je rekao kako se Jokić naljutio jer je potpisao višegodišnji ugovor sa Hitom. Igrač Denvera je ovo dočekao sa osmjehom na licu.

"Mislim da to nije bilo do njega, mislim da je to bilo do... Ne znam kako to funkcioniše, to znaju ovi znad nas što određuju. Ima sjajnu budućnost ovdje, može da igra na više pozicija, dobar je defanzivno što sam se uvjerio u reprezentaciji. Ofanzivno može da dribila, da šurira, tako da mislim ima dobru budućnost u NBA", rekao je Jokić i uputio saigraču iz reprezentacije jako važan savjet:

"Ne želim da mu ja govorim šta treba da radi, treba da sluša trenera. Sjećam se kad sam ja počinjao, slušao sam šta mi drugi kažu, to mi je dalo šansu. Kada izgradiš povjerenje onda dobijaš prostor da uradiš nešto po svom. Ima veliki potencijal, sjajan je defanzivac, može da igra na različitim pozcijama, to je moje mišljenje", rekao je Jokić.

Srbin se ponovo pojavio na konferenciji za medije u majici posvećenoj legendarnom Dekiju Milojeviću. Upravo će u narednoj utakmici odmeriti snage sa Golden Stejtom u čijem stručnom štabu je odnedavno njegov sin Nikola.

"Vidjeli smo se prošli put kad smo igrali u San Francisku. Izgubili smo tu meč, kontrolisali smo utakmicu u većem dijelu, nadam se da ćemo pružiti istu partiju, ali da ćemo završnicu imati mnogo bolji. Nosim je često, čak je izaprana to nije ništa novo", rekao je Jokić sa osmjehom na lici.