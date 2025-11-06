Potpuno mu izgorela kuća dok je igrao protiv Jokića
U Majamiju je izgorela kuća trenera Majami Hita, Erika Spolstre. Jedan od najboljih stručnjaka na svijetu gledao je u toku dana kraj ograde porodičnog doma kako se vatrogasci bore protiv plamena.
On nije bio u domu u trenutku izbijanja požara, već je sa ekipom gostovao na utakmici protiv Denver Nagetsa našeg Nikole Jokića. Kada je sletio čarter letom oko pet časova ujutru, Spolstra je hitno otišao u kuću gdje je vatra uveliko gorela.
Kuća je planula oko 4.30 časova i srećom nikoga nije bilo u njoj u trenutku izbijanja požara.
Vatrogasci su u velikom broju hitno došli na teren, a više od 20 jedinica zateklo je jeziv prizor, jer je vatra bila visoka skoro koliko i drveće oko kuće.
"Kuća je bila potuno zahvaćena požarom"
"Po dolasku, jedinice su zatekle kuću potpuno zahvaćenu požarom, uključujući i delimično urušavanje krova. Jedinice su brzo uspjele da ugase požar, međutim, vatra je zahvatila veći dio kuće. Nije bilo prijavljenih povreda ni smrtnih slučajeva, a uzrok požara se istražuje", erkla je Viktorija Bird iz lokalnog vatrogasnog tima.
Prema njenim riječima, požar se nije proširio na druge objekte dok su TV ekipe dolazile na teren i tamo zatekle zabrinutog Spolstru, sa rukama na glavi, u stanju potpunog šoka.
Nedavno napravio žurku
Spolstra je kupio tu kuću u decembru 2023. godine, ona ima pet spavaćih soba i renovirao je dom prema svojim potrebama. Radio je na kući duže od godinu dana, a prema svjedočenju komšija nedavno je organizovao veliku žurku u dvorištu.
Osvajač je NBA titula 2012. i 2013. godine sa Majami Hitom, timom koji predvodi od 2008. godine. U toku prošle, 2024, potpisao je produženje ugovora na osam godina, na iznos od 120 miliona dolara.